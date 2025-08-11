Miguel Uribe y otros 3 senadores víctimas de atentados en Colombia: fueron asesinados en agosto

El senador Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto tras estar más de dos meses internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá por cuenta de unos impactos de bala que recibió en su cabeza mientras llevaba a cabo su campaña como precandidato presidencial en el barrio Modelia, al occidente de la capital del país.

Este hecho fue provocado por un joven de 14 años de edad que disparó en seis oportunidades cuando estaba atrás del senador. Dos de ellos impactaron en su cabeza y una más en una pierna. Luego de ello, fue trasladado a un centro de salud cercano antes de que fuera intervenido en la Fundación Santa Fe, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida.

Y es que Miguel Uribe, quien tenía 39 años de edad, no fue el único senador que falleció en el ejercicio de sus funciones, pues otros tres congresistas perdieron la vida en circunstancias similares que además se presentaron en el mes de agosto.

Luis Carlos Galán

El caso más conocido es el de Luis Carlos Galán, quien venía ejerciendo su campaña de cara a las elecciones presidenciales de 1990 como candidato del Partido Liberal. Un año antes, la noche del 18 de agosto de 1989, se presentó en la Plaza Principal del municipio de Soacha para pronunciar su discurso.

Sobre las 8:45 de la noche, Galán recibió cinco disparos, tres de los cuales resultaron fatales. A pesar de que fue trasladado a un centro asistencial en el sur de Bogotá, los intentos por salvar su vida fueron en vano. Por otra parte, se comprobó que Jaime Eduardo Rueda Rocha y Henry de Jesús Pérez fueron los autores materiales del crimen tras recibir la orden del Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar.

Manuel Cepeda

Otro senador que fue asesinado mientras ejercía sus funciones fue Manuel Cepeda Vargas, cuyo crimen tuvo lugar el 9 de agosto de 1994 cuando se desplazaba hacia el Capitolio Nacional desde su residencia, ubicada al suroccidente de Bogotá. Previo a este hecho, había recibido múltiples amenazas de muerte, al igual que otros miembros de la Unión Patriótica.

Cepeda se movilizaba por la Avenida de las Américas cuando unos sicarios que iban a bordo de otro vehículo le dispararon, provocando su deceso. Tiempo después, la investigación determinó que el líder paramilitar Carlos Castaño y José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fueron los autores intelectuales del hecho.

Jorge Cristo

Previo a Miguel Uribe, Jorge Cristo fue el último senador asesinado mientras cumplía con su labor. Este hecho se registró el 8 de agosto de 1997 mientras se dirigía a su consultorio médico en su natal Cúcuta sobre las nueve de la mañana.

Cristo se movilizaba en una camioneta junto a su escolta Pedro Cobaría Reyes cuando unos sicarios los atacaron por medio de disparos. Ambos fueron trasladados a la clínica San José, en la capital de Norte de Santander, donde finalmente se produjo su deceso. Este hecho fue provocado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos tres senadores también comparten un hecho peculiar: sus hijos llevaron a cabo su propia carrera política. En el caso de Luis Carlos Galán, están Carlos Fernando Galán, actual alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo. Por su parte, Manuel Cepeda fue padre del senador Iván Cepeda. Mientras que Jorge Cristo concibió a Juan Fernando Cristo, exministro del Interior.