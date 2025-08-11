¿Quién le disparó a Miguel Uribe? Videos y últimos detalles del presunto asesino del senador

El pasado sábado 7 de junio del 2025 el país vivió momentos desconcertantes, luego de que el senador, Miguel Uribe Turbay fuese víctima de un atentado en la localidad de Fontibón, mientras se encontraba realizando un mitin político.

En redes sociales circulan numerosos videos donde se muestran los presuntos hechos que acontecieron en la capital de la República. En ellos se pueden ver diferentes ángulos de lo que sucedió, sin embargo, aún hay muchos hechos que deben esclarecerse y las autoridades piden mesura frente a las múltiples versiones.

Una de estas informaciones es la identidad del presunto autor del atentado, de quien no se conocen muchos detalles e informaciones, al ser un menor de edad.

¿Quién le disparó a Miguel Uribe Turbay?

Según las informaciones preliminares entregadas por las autoridades, se trata de un menor de edad, de 15 años. La Fiscalía confirmó su edad, pero aún no se tienen más detalles oficiales sobre su perfil.

Lo único que se conoce de forma oficial, es que el menor de edad fue capturado en el lugar de los hechos, en el barrio Modelia de Fontibón, Bogotá. Allí se le incautó un arma de fuego, específicamente del calibre de los nueve milímetros.

Según testigos, el presunto asesino del senador llegó como parrillero en una motocicleta y se paró a metro y medio de Uribe Turbay, disparándole en repetidas ocasiones por la espalda, uno de ellos impactando contra la cabeza del político.

#ATENCIÓN Este es el momento en el que el senador y precandidato @MiguelUribeT recibe impactos con armas de fuego en medio de un acto de campaña en Bogotá. @CaracolRadio @SC_Periodista_ pic.twitter.com/VbLhjgo9mj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 7, 2025

El joven resultó herido en una pierna durante el intercambio de disparos con los escoltas de Uribe y la policía, quienes reaccionaron para neutralizarlo. En videos se puede apreciar cómo el joven trata de huir cojeando por las calles del barrio, mientras se voltea y dispara al esquema de seguridad de la UNP.

El joven es neutralizado y se puede escuchar que el menor de edad les pide a los escoltas que lo suelten, repitiendo una y otra vez la frase “Déjenme darle los números. Pero si no me sueltan... Déjenme darle los números”.

La motivación detrás del ataque es desconocida hasta el momento. Las autoridades están investigando si hay más personas implicadas, debido a los reportes ciudadanos que indican la posibilidad de un segundo implicado que habría estado en la escena del crimen.