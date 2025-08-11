El lunes 11 de agosto habrá cortes de luz en barrios de Bogotá: Conozca aquí los detalles
Durante todo el día habrán suspensiones del servicio en diferentes localidades de la capital.
Colombia
Las interrupciones en el servicio eléctrico en las seis localidades de Bogotá de dará en busca de la mejora de los trabajos de mantenimiento y en las redes de energía realizados por Enel Colombia. A continuación, las localidades, barrios y horarios afectados:
Localidad de Engativá
• Barrio Los Álamos: de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. (desde calle 63 hasta calle 65 entre carrera 84 a 86)
• Barrio Los Ángeles: de 8:15 a.m. a 1:30 p.m. (desde carrera 97 hasta carrera 99 entre calle 63 a 65)
Localidad de Kennedy
• Barrio Ciudad Kennedy Norte: de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. (de carrera 79 a 81 entre calle 1 a 3)
• Barrio María Paz: de 6:45 a.m. a 11:45 a.m. (de carrera 82 a 84 entre calle 0 a 2)
Localidad de Los Mártires
• Barrio La Estanzuela: de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. (de carrera 19 a 21 entre calle 7 a 9)
Localidad de Puente Aranda
• Barrio Pensilvania: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (de carrera 30 a 32 entre calle 8 a 10)
• Barrio Comuneros: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. (de carrera 33 a 35 entre calle 3 a 5)
Localidad de Suba
• Barrio Niza: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (de carrera 78 a 80 entre calle 136 a 138)
• Barrio Salitre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (de calle 156 a 158 entre carrera 91 a 93)
Localidad de Tunjuelito
• Barrio El Carmen: de 7:30 a.m. a 5:15 p.m. (de calle 48 sur a calle 53 sur entre carrera 27 a 29)