El lunes 11 de agosto habrá cortes de luz en barrios de Bogotá: Conozca aquí los detalles

Colombia

Las interrupciones en el servicio eléctrico en las seis localidades de Bogotá de dará en busca de la mejora de los trabajos de mantenimiento y en las redes de energía realizados por Enel Colombia. A continuación, las localidades, barrios y horarios afectados:

Localidad de Engativá

• Barrio Los Álamos: de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. (desde calle 63 hasta calle 65 entre carrera 84 a 86)

• Barrio Los Ángeles: de 8:15 a.m. a 1:30 p.m. (desde carrera 97 hasta carrera 99 entre calle 63 a 65)

Localidad de Kennedy

• Barrio Ciudad Kennedy Norte: de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. (de carrera 79 a 81 entre calle 1 a 3)

• Barrio María Paz: de 6:45 a.m. a 11:45 a.m. (de carrera 82 a 84 entre calle 0 a 2)

Localidad de Los Mártires

• Barrio La Estanzuela: de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. (de carrera 19 a 21 entre calle 7 a 9)

Localidad de Puente Aranda

• Barrio Pensilvania: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (de carrera 30 a 32 entre calle 8 a 10)

• Barrio Comuneros: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. (de carrera 33 a 35 entre calle 3 a 5)

Localidad de Suba

• Barrio Niza: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (de carrera 78 a 80 entre calle 136 a 138)

• Barrio Salitre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (de calle 156 a 158 entre carrera 91 a 93)

Localidad de Tunjuelito

• Barrio El Carmen: de 7:30 a.m. a 5:15 p.m. (de calle 48 sur a calle 53 sur entre carrera 27 a 29)