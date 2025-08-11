Murió Miguel Uribe Turbay; su relación con Santander y con Bucaramanga

Bucaramanga

El congresista Miguel Uribe Turbay, quien murió en la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, casi dos meses después de un atentado en su contra, había mantenido una relación con Santander desde niño.

En una entrevista con Caracol Radio, durante una de sus visitas a Bucaramanga, contó que a muy corta edad venía a Santander, en compañía de su padre, Miguel Uribe Londoño quien fue presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao.

A finales de marzo, llegó a Bucaramanga dentro de su gira como precandidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático; el movimiento había organizado el quinto foro con los aspirantes a la jefatura de Estado en el Centro de Convenciones Neomundo. El tema a abordar era “Empleabilidad y Reforma Laboral”.

Días antes del foro que se celebró el sábado 29 de marzo, llegó a la ciudad y compartió sus puntos de vista sobre la realidad nacional con los oyentes de Caracol Radio.

No pasó una semana cuando volvió a la capital de Santander para participar en la asamblea de Prosantander; el evento celebrado el jueves 3 de abril, en el hotel Holiday Inn invitó a varios candidatos a la Presidencia para hablar de fracking y transición energética.