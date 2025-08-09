Nueva reunión entre Gobernación de Santander y comunidad por el futuro del peaje de Los Santos
El próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo una reunión en el colegio Holanda para evaluar la administración del peaje y llegar a acuerdos con la comunidad.
Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander
La inconformidad por el manejo del peaje en la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander, sigue generando tensiones entre los habitantes y las autoridades departamentales. Líderes comunitarios reclaman que, a pesar del alto recaudo, las vías no reciben el mantenimiento que necesitan y persisten puntos críticos que afectan la movilidad y la seguridad.
En la última reunión con los residentes del sector, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, escuchó las quejas sobre la administración de los recursos y el estado de la vía La Navarra. El mandatario se comprometió a ejecutar arreglos urgentes con recursos de la Gobernación y a revisar junto a Gestión del Riesgo, las zonas más deterioradas.
Lea también: Protestas en la Mesa de Los Santos: comunidad bloquea peaje por mal manejo de recursos
A su vez, el próximo sábado 23 de agosto a las 3:00 p.m en el colegio Holanda de la Mesa De los Santos, se citó una nueva reunión con los líderes de todas las comunidades para verificar la administración del peaje y tomar acciones para dar solución a la problemática.
“Por ahora se mantiene el cobro del peaje, esos recursos son importantes, pueden verificar en la página web de la Gobernación de Santander cuánto se recauda cada día y el 23 de agosto volvemos con la comunidad para tomar decisiones”, agrega Juvenal Díaz, gobernador de Santander.