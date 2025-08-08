Mujeres luchan por su vida tras brutal ataque con arma blanca en Bucaramanga. ¿Quién fue el agresor?

Bucaramanga

Dos mujeres, Krisney Albano García de 24 años y su madre de Deside Coromoto Medina de 51, se recuperan del brutal ataque con arma cortopunzante del que fueron víctimas al interior de su vivienda en Bucaramanga.

Las autoridades informaron que el responsable del atroz crimen fue la expareja sentimental de Krisney, un joven que ya fue plenamente identificado y por quien ya fue emitida orden captura. Así lo confirmó el Brigadier General Henry Yesid Bello, comandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga.

“Estas víctimas se encuentran hoy en el centro asistencial. Tenemos plenamente identificado a esta persona que cometió este homicidio en la modalidad de tentativa, ya estamos analizando todas las cámaras del sector para verificar en dónde se encuentra escondido y tenemos ese compromiso con la sociedad de Bucaramanga, capturar a ese delincuente que cometió estas lesiones".

Este sería el presunto agresor. Familiares de Krisney Albano García y Deside Coromoto Medina han compartido fotografías para ayudar con la búsqueda.

¿Cómo ocurrieron los hechos en este intento de feminicidio en Bucaramanga?

El ataque ocurrió hacia las 5:30 a.m., el martes 5 de agosto en la carrera 4 con calle 16 AN del barrio María Paz al norte de Bucaramanga, cuando el señalado agresor aprovechó que el padre de Krisney Albano García salió de la vivienda para irrumpir en el inmueble, armado con un cuchillo.

“El ciudadano había sostenido una relación sentimental la dama de 24 años, infortunadamente violenta. Ingresa a la residencia ingresa abruptamente, le comete más de 30 heridas con arma cortopunzante a su excompañera sentimental y también lesiona a su suegra, una ciudadana de 51 años de edad, de inmediato pues llegamos a este lugar e iniciamos todo ese proceso investigativo, la inspección al lugar de los hechos", relató el General Henry Yesid Bello, comandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Agregaron las autoridades que esperan dar con el paradero del agresor en las próximas horas, confirman que continúan recopilando información que ayude a su captura. Razón por la que piden a la comunidad que cualquier información que ayude a la búsqueda del autor del crimen, sea aportada a través de las líneas de atención de la Policía Nacional.