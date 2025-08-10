Muere niña de 12 años tras recibir un disparo en Rionegro Santander

Víctor Prada, residente del sector que trasladó a la menor a un centro asistencial

Bucaramanga

En zona rural de Rionegro, Santander, una menor de 12 años murió luego de recibir un disparo en la garganta mientras pescaba junto a su padre en el sector conocido como El Bambú, kilómetro 30 de la vía que conduce a El Playón.

De acuerdo con el testimonio de Víctor Prada, habitante de la zona, la niña se encontraba pescando en compañía de su padre y un vecino cuando un hombre, presuntamente vinculado a una mina de arena del sector, les reclamó por estar en el lugar. Posteriormente, el individuo habría realizado dos disparos, uno de los cuales impactó a la menor.

“Ellos iban a pie por el río porque es bajito, estaban con los anzuelos pescando, al parece el vecino les había dicho que ir en la noche a pescar”, menciona Víctor.

La niña fue trasladada en una camioneta particular hacia el hospital de Rionegro, pero falleció debido a la gravedad de la herida.

“Yo estaba comiendo cuando llegó el papá con la menor herida y me dijo que los llevará en mi camioneta a un hospital, ella tenía signos vitales, pero falleció en el camino”, agregó Prada.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar al responsable y determinar las circunstancias exactas del hecho.