Muere niña de 12 años tras recibir un disparo en Rionegro Santander
La menor estaba con su padre pescando cuando un hombre disparó, el hecho ocurrió en el sector conocido como El Bambú, en la vía que conduce a El Playón.
Víctor Prada, residente del sector que trasladó a la menor a un centro asistencial
Bucaramanga
En zona rural de Rionegro, Santander, una menor de 12 años murió luego de recibir un disparo en la garganta mientras pescaba junto a su padre en el sector conocido como El Bambú, kilómetro 30 de la vía que conduce a El Playón.
De acuerdo con el testimonio de Víctor Prada, habitante de la zona, la niña se encontraba pescando en compañía de su padre y un vecino cuando un hombre, presuntamente vinculado a una mina de arena del sector, les reclamó por estar en el lugar. Posteriormente, el individuo habría realizado dos disparos, uno de los cuales impactó a la menor.
“Ellos iban a pie por el río porque es bajito, estaban con los anzuelos pescando, al parece el vecino les había dicho que ir en la noche a pescar”, menciona Víctor.
La niña fue trasladada en una camioneta particular hacia el hospital de Rionegro, pero falleció debido a la gravedad de la herida.
“Yo estaba comiendo cuando llegó el papá con la menor herida y me dijo que los llevará en mi camioneta a un hospital, ella tenía signos vitales, pero falleció en el camino”, agregó Prada.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar al responsable y determinar las circunstancias exactas del hecho.