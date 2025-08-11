Miguel Uribe Turbay: ¿Quién llegará a ocupar su curul en el Senado de la República?

Colombia

En la madrugada de este lunes 11 de agosto falleció en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay fue elegido como senador de la República en las elecciones al Congreso de 2022, y en esa ocasión fue la cabeza de lista al Senado que presentó su partido, el Centro Democrático.

¿Qué pasará con la curul de Miguel Uribe en el Senado tras su muerte?

De acuerdo con la ley, la curul del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay deberá ser asumida por la siguiente persona en la lista de los candidatos que se presentaron a la cámara alta en las pasadas elecciones.

De acuerdo con esto, María Angélica Guerra sería quien llegue a ocupar el espacio que quedó vacío en el Centro Democrático para este último año legislativo.

Guerra es arquitecta e hija de Joselito Guerra de la Espriella, reconocido político del departamento de Sucre. También, es sobrina de la exsenadora y exministra, María del Rosario Guerra.