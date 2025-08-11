Historia de Diana Turbay, mamá de Miguel Uribe: Murió en intento de rescate en 1991

Es importante resaltar que Diana Consuelo Turbay Quintero fue una abogada y periodista, nacida en Bogotá en 1950, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala y madre de Miguel Uribe Turbay.

Durante su trayectoria, Diana combinó su formación jurídica en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con una carrera en los medios de comunicación.

Turbay Quintero ejerció como directora y presentadora del ‘noticiero Criptón’ desde 1987 y fue editora de la revista ‘Hoy por hoy’. Durante el gobierno de su padre, se desempeñó como su secretaria privada, lo que fortaleció su vínculo con la vida pública del país.

Por otra parte, hay que destacar que contrajo matrimonio en dos ocasiones. De su unión con Luis Francisco Hoyos Villegas nació su hija María Carolina, y más adelante tuvo a Miguel Uribe Turbay con Miguel Uribe Londoño, quien presidió la Federación Nacional de Cacaoteros.

Asimismo, Diana fue secuestrada en 1990 por el grupo de ‘Los Extraditables’ y murió el 25 de enero de 1991 durante un fallido intento de rescate, para este momento Miguel Uribe, su hijo, tenía cinco años.

¿Cómo sucedió el secuestro de Diana Turbay?

El 30 de agosto de 1990, Diana fue engañada con una propuesta periodística que derivó en su secuestro.

Como directora del ‘noticiero Criptón’ y comprometida con la cobertura de temas de interés público, aceptó desarrollar una supuesta entrevista con Manuel Pérez Martínez, alias ‘el Cura Pérez’, comandante del ELN.

Esta estrategia fue diseñada por el grupo criminal ‘Los Extraditables’, liderado por Pablo Escobar, con el fin de presionar al gobierno colombiano para frenar la extradición hacia Estados Unidos.

Diana partió de Bogotá hacia Antioquia acompañada por un equipo de periodistas y colaboradores, entre ellos el camarógrafo Richard Becerra, la periodista Azucena Liévano, el fotógrafo Orlando Acevedo, el alemán Hero Buss y Juan Vitta.

Una vez en la finca ubicada en Copacabana, fueron informados por sus captores de que no existía tal entrevista y que estaban en manos de ‘Los Extraditables’.

Durante el cautiverio, Turbay fue trasladada entre diferentes propiedades del cartel y en varias ocasiones intentó entablar contacto directo con Escobar, sin éxito.

¿Cómo murió Diana?

El 25 de enero de 1991, durante un operativo en Copacabana, Antioquia), se intentó rescatar a Diana Turbay, quien llevaba casi cinco meses secuestrada por ‘Los Extraditables’.

Al percatarse del operativo, los captores intentaron huir y la obligaron a vestirse como campesina. En medio del caos, Diana recibió un disparo por la espalda que le causó heridas graves en el hígado, riñón y columna.

Fue trasladada en helicóptero al Hospital General de Medellín, donde falleció horas después por un paro cardíaco y un shock hipovolémico. Hay versiones que difieren sobre el origen del disparo, atribuyéndolo tanto a los secuestradores como a las fuerzas oficiales.

Finalmente, vale la pena agregar que Diana Turbay fue mencionada en Noticia de un secuestro, obra del Nobel Gabriel García Márquez, quien relató con detalle su cautiverio y el de otras víctimas de Los Extraditables, visibilizando así el drama del secuestro en Colombia.