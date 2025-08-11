¿Se suspenderá la agenda legislativa del Congreso tras muerte de Miguel Uribe?

Colombia

Todo está listo en el Congreso de la República para el homenaje póstumo que se realizará al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien será velado en cámara ardiente en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes.

#MiguelUribe El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó que quedó cancelada la agenda legislativa que se tenía previsto se llevara a cabo en las plenarias de la Cámara y el Senado.



Se espera que el cuerpo Uribe Turbay llegue al Congreso de la República hacia las 3 de la tarde. Este lunes, las puertas del legislativo estarán abiertas únicamente para sus familiares, amigos y congresistas.

El martes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el ingreso será para todo el público. Luego de esto, el miércoles a medio día, el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay será trasladado a la Catedral Primada de Colombia, donde se realizará una eucaristía en su honor.

¿Qué pasará con la agenda legislativa?

Las mesas directivas del Congreso de la República informaron a través de un comunicado que “se ha definido aplazar desde hoy la agenda legislativa de las plenarias en las mencionadas fechas” y así mismo, se cancelan todos los eventos, agendamientos masivos y visitas guiadas.

Pese a esto, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, no descartó que también se suspenda la discusión del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, en las comisiones económicas conjuntas.

“Hasta donde tengo entendido, van a probablemente sesionar mañana en algún punto y el miércoles, ya que estos son temas legales y de tiempos que tienen que cumplir”.

Agregó López que la presidenta de la Comisión Cuarta “así lo está explorando y esperemos a ver que lo puedan hacer de la mejor manera en medio de este dolor tan grande que estamos sintiendo aquí en el Congreso de la República”.