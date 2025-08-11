Federación de Departamentos y Asocapitales condenan asesinato de Miguel Uribe: ¿Que dicen?

Colombia

La Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazaron el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pidieron acciones contundentes y exigieron resultados.

La Federación calificó el hecho como un acto que revive la violencia del pasado y busca llenar al país de “zozobra, miedo y desesperanza”. Además, llamó a proteger la vida de los líderes políticos y a sancionar con mayor severidad a quienes utilicen o recluten menores de edad para actividades criminales.

Por su parte, los alcaldes de Asocapitales expresaron que “este crimen que atenta contra la libertad y la democracia, no tiene justificación. Y, encuentran inaceptable que, hasta el momento, no se hayan identificado los responsables intelectuales. Y reiteraron que exigen “respuestas claras, justicia y resultados”. El asesinato de Miguel no puede quedar impune, y quienes lo perpetraron deben ser llevados ante la justicia con toda la contundencia del Estado.

También hicieron un llamado al Gobierno Nacional a “redoblar esfuerzos para recuperar la seguridad de los colombianos”. No podemos seguir permitiendo el avance de la violencia, la extorsión y el narcotráfico. Sin seguridad, no hay paz. Sin seguridad, no hay desarrollo.”

Ambas organizaciones reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por una Colombia segura y concluyeron: “No aceptamos la violencia como destino y exigimos justicia”