Magnicidio de Miguel Uribe: ¿Cuáles fueron las fallas del esquema de seguridad? Expertos explican

Colombia atraviesa un profundo luto por el magnicidio del senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay. La muerte ocurrió a la 1:56 de la madrugada de este lunes 11 de agosto, tras más de dos meses de lucha por su vida.

Desde su ingreso a la Fundación Santa Fe, el equipo médico trabajó incansablemente, pero las graves heridas y las hemorragias resultaron irreversibles. En una rueda de prensa, la entidad privada expresó su solidaridad con la familia, reconociendo el impacto nacional de esta pérdida.

Es importante resaltar que las investigaciones sobre el atentado han revelado vulnerabilidades críticas en su esquema de seguridad oficial. Entre ellas, se destacan fallas operativas durante el evento, con posibles irregularidades en la actuación y posicionamiento del personal de protección.

En este orden de ideas, Caracol Radio habló con Hugo Acero, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis; y con Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

¿Cuáles son los antecedentes y problemas en el esquema de seguridad de Miguel Uribe?

Es importante considerar que todavía se indaga sobre deficiencias en inteligencia preventiva, que habrían permitido al atacante acercarse sin ser detectado, así como un control insuficiente del perímetro en un acto masivo.

“No hubo una coordinación entre los distintos esquemas de seguridad para garantizar la seguridad de Uribe y de los concejales o concejal allí presente”, dijo Acero.

Por su parte, la Fiscalía ha investigado el uso de proyectiles modificados para aumentar la letalidad, lo que plantea dudas sobre la detección de amenazas.

Asimismo, se revisa la selección y supervisión del personal asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional, ante posibles negligencias o incumplimientos de protocolos.

“Los escoltas no estaban en las mejores condiciones de descanso y, digamos, de alerta que se requiere para prestar seguridad a un personaje como Miguel Uribe”, afirmó el experto.

Aunque se han confirmado investigaciones y análisis balísticos en curso, aún queda por esclarecer si existieron filtraciones de información, colusión o fallos estructurales en la coordinación entre ambas entidades.

“El esquema de seguridad que, en ese momento, tenía el doctor Miguel Uribe era insuficiente, dado los riesgos que tenía”, añadió Acero.

¿Qué fallas podrían ser relevantes para establecer responsabilidades en el atentado contra Miguel Uribe?

El abogado Francisco Bernate se pronunció sobre las posibles responsabilidades en el caso del magnicidio de Uribe. “Un candidato presidencial que reporta problemas de seguridad, pues obviamente tiene que tener un acompañamiento especial”, agregó.

Según Bernate, la protección de personas está hoy “bastante parametrizada” y, en este contexto, resulta cuestionable que el candidato estuviera en un parque con apenas dos escoltas frente a una multitud, sin una avanzada que verificara previamente el lugar.

“La Unidad Nacional de Protección sí puede estar llamada a responder administrativamente”, dijo. Esto, porque el esquema de seguridad asignado al precandidato de la oposición no respondía al nivel de riesgo, pese a que el candidato había realizado 26 solicitudes para su revisión.

¿Hubo insuficiencia de protección el día del atentado?

Bernate afirmó que, desde el punto de vista probatorio, el asunto es claro: se puede comparar el número de escoltas y medidas de seguridad de otros candidatos con las del afectado.

De confirmarse la insuficiencia de protección, podría prosperar una acción de reparación directa contra la UNP.

Aunque el homicidio fue cometido por un tercero, la falta de medidas adecuadas podría derivar en que el Estado, y por ende los contribuyentes, terminen indemnizando a la familia por este lamentable hecho.