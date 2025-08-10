Caso Miguel Uribe: ¿Qué es y qué tan grave es una hemorragia en el sistema nervioso central?

Este 9 de agosto, la Fundación Santa Fe informó que el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay fue sometido de urgencia a nuevos procedimientos neuroquirúrgicos, tras una hemorragia en el sistema nervioso central que lo llevó nuevamente a una condición crítica.

En este orden de ideas, el centro médico señaló que el paciente está bajo sedación y bloqueo neuromuscular, con monitoreo neurológico y hemodinámico permanente.

Por otro lado, Uribe Turbay permanece en la ‘Unidad de Cuidados Intensivos’ bajo manejo integral y multidisciplinario. Cabe destacar que el nieto del expresidente Julio César Turbay, completa dos meses y dos días hospitalizado.

¿Qué es un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central?

Desde la perspectiva de la ‘American Association of Neurological Surgeons’, es importante considerar que un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central ocurre cuando se produce la salida de sangre desde vasos sanguíneos hacia el interior del cerebro o hacia las membranas que lo rodean, lo que interrumpe su curso habitual.

Esta acumulación patológica de sangre dentro de la cavidad craneal puede suceder dentro del parénquima cerebral o en los espacios meníngeos: epidural, subdural o subaracnoideo.

Adicionalmente, en la hemorragia intraparenquimatosa, la sangre invade directamente el tejido cerebral, lo que altera sus funciones al comprimir las áreas vecinas.

Asimismo, en los tipos extra-axiales como el hematoma epidural o subdural, la sangre se acumula entre las membranas protectoras y el cráneo, ocupando espacio que debiera estar libre.

La hemorragia subaracnoidea tiene lugar en el espacio entre la aracnoides y la piamadre, comúnmente provocada por ruptura de aneurismas o traumatismo. El término general para este tipo de sangrado es hemorragia intracraneal, que engloba todas las ubicaciones posibles dentro del cráneo.

¿Qué tan grave es una hemorragia en el sistema nervioso central?

Una hemorragia en el sistema nervioso central supone un auténtico evento médico crítico, con alta tasa de mortalidad y secuelas.

Según la ‘American Heart Association’, en casos de hemorragia intracerebral, que ocurre dentro del tejido cerebral, entre el 30 % y 50 % de los pacientes fallece en el primer mes, y solo un 20 % logra una recuperación satisfactoria.

Por otro lado, en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, que ocurre en el espacio entre las membranas que envuelven el cerebro, su mortalidad es igualmente elevada: entre el 50 % y 80 % a los tres meses tras el episodio, especialmente si hay resangrado, afirmó el ‘National Institute of Neurological Disorders’.

Del mismo modo, este tipo de hemorragia pone en riesgo inmediato por complicaciones como vasoespasmo, hidrocefalia, convulsiones y deterioro neurológico, según la ‘Johns Hopkins Medicine’.

Finalmente, hay que decir que este tipo de episodios hemorrágicos exigen atención médica urgente en unidades especializadas, pues su evolución puede ser rápidamente desfavorable si no se interviene de forma eficaz.