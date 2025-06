Atentado Miguel Uribe: ¿Cuántos años de cárcel pueden recibir los cinco responsables identificados?

En principio, es importante resaltar que las autoridades han identificado a cinco presuntos implicados en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, de los cuales cuatro ya fueron capturados y uno permanece prófugo.

Cabe destacar que entre los detenidos está alias ‘Gabriela’, señalada de entregar el arma al atacante y participar en reuniones previas donde se habría definido el plan criminal.

Además, habría ayudado en las rutas de escape tras el atentado. La Fiscalía le imputó tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir, cargos que no aceptó.

El autor material, que quedó registrado en videos en el momento del ataque, se determinó que es un menor de 14 años, a quien se le ofrecieron 20 millones de pesos por disparar contra Uribe. También se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, pero se declaró inocente.

Por otra parte, Carlos Eduardo Mora González habría sido el conductor de un vehículo usado en labores de reconocimiento y apoyo logístico. Otro implicado, alias ‘El hermano’ o ‘El viejo’, habría reclutado al menor, facilitado la fuga de ‘Gabriela’ y vendido un celular utilizado para planear el ataque.

Asimismo, alias ‘Costeño’ es señalado como el coordinador principal del atentado. Actualmente, está prófugo, pero las autoridades aseguran que su captura será determinante para conocer quién dio la orden del ataque.

En ese orden de ideas, Caracol Radio habló con Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario, para consultar sobre las posibles penas a las que se enfrentarán los cinco autores involucrados en el atentado.

¿Cuáles pueden ser las penas de los involucrados?

En principio, Bernate afirmó: “tenemos un elemento que es importante, y es que la imputación se ha hecho a título de coautores. Esto significa que las personas van a tener un mismo rango de sanciones”.

El delito base, explicó el abogado, es tentativa de homicidio agravada, que por la gravedad del caso, la concurrencia de agravantes y los antecedentes de algunos, podría acarrear penas de entre 25 y 30 años.

A eso se suma el porte ilegal de armas, agravado por el uso de un vehículo, con penas estimadas en unos 15 años. En conjunto, las condenas podrían oscilar entre los 45 y 55 años, sin posibilidad de detención domiciliaria por la gravedad de los hechos.

En el caso del menor, la sanción, en ningún caso, va a ser superior a 8 años. En igual sentido, dijo Bernate, tampoco puede prolongarse más allá del momento en que el menor cumple 21 años, por lo que para este caso la pena máxima sería de 6 años, por la edad actual del menor.

¿Qué etapas procesales siguen y qué escenarios jurídicos podrían presentarse en el futuro?

Francisco Bernate explicó que actualmente los implicados enfrentan imputación, cargos y medidas de aseguramiento vigentes, pero ninguno ha aceptado responsabilidad.

Según el abogado, lo más probable es que se presenten negociaciones para reducir las penas, posiblemente a través de preacuerdos o principios de oportunidad. En casos similares, al retirar uno de los cargos, las sanciones han oscilado entre 10 y 20 años, explicó.

“Lo que viene ahora es un espacio en el que vamos a ver esas negociaciones intensas entre la Fiscalía y las defensas, y eventualmente la presentación de esos acuerdos ante un juez, que derivará las primeras condenas por este suceso”, agregó.

Del mismo modo, sostuvo que no se prevé una aceptación inmediata, ya que en este punto del proceso la rebaja solo sería de una tercera parte, lo cual no resulta atractivo. Además, aclaró que no es posible ofrecer beneficios a todos los implicados, pues no puede convertirse en una feria de descuentos para los cinco involucrados en el caso.

“La persona que mayor información dé, con mayor corroboración, pues es la que va a acceder a un mayor beneficio, y de ahí para abajo. Ese es un poco el escenario actual y hacia dónde vamos”, concluyó.