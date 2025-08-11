“Los carteles deben ser desmantelados”: Roy Barreras contra bandas criminales en Barranquilla

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En medio del clima por el que atraviesa el país, el exembajador del Reino Unido y precandidato presidencial Roy Barreras concedió una entrevista a Caracol Radio en la que abordó la coyuntura nacional, los desafíos de seguridad, la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, así como la situación de bandas criminales en Barranquilla y el panorama de la región Caribe.

Barreras, quien regresó recientemente al país tras dos años en Londres, habló de su visión para “apagar incendios” y de la necesidad de combinar autoridad, inclusión social y trabajo articulado entre gobiernos para resolver los problemas estructurales.

“Los carteles de ahora deben ser desmantelados”

El exembajador Roy Barreras recordó que el país ya se ha enfrentado otras estructuras criminales de gran poder y que estas fueron derrotadas en la década de los 90.

“En otras épocas trágicas de Colombia hubo criminales que se creyeron poderosísimos, como Pablo Escobar —quizá uno de los matones más grandes que ha habido en esta tierra—, y terminó muerto en un tejado. También Rodríguez Gacha, y esos carteles fueron desmantelados. Los carteles de ahora deben ser desmantelados”, dijo.

Llamó a que la unidad nacional sea la misma que impulse una ofensiva contra las bandas que afectan a comunidades como las de Barranquilla:

“Las familias de Barranquilla deben saber que las organizaciones delincuenciales —los que las extorsionan, aquellos que pretenden dominarlas— no van a prevalecer. La unidad del país en solidaridad con esa familia tiene que convertirse en la unidad del país contra las organizaciones criminales. Hay que recuperar la tranquilidad para cada familia, la protección de cada familia”, precisó.

Su visión sobre el diálogo con bandas

En relación con los acercamientos a estructuras criminales, Barreras rechazó el uso de gentilicios para referirse a estas organizaciones.

“Yo lo primero que haría es dejar de llamar a esa banda de los costeños ‘costeños’, porque el pueblo costeño es un pueblo trabajador, alegre, emprendedor (…) No, son organizaciones criminales”.

Afirmó que cualquier sometimiento a la justicia solo será efectivo si el Estado demuestra fortaleza:

“O el Estado las somete por la fuerza legítima o se someten a la justicia (…) Si el Estado es débil, pues los delincuentes lo que hacen es mamarle gallo y quedarse con las rebajas de penas y seguir traqueteando”.

Regreso al país y disposición a servir

Tras dos años fuera del país, Barreras dijo que regresó para aportar a la paz desde una eventual posición política.

“Yo sé construir la paz, pero tengo la absoluta certeza que solo se puede hacer desde la autoridad y la fuerza legítima del Estado”.

Sobre un posible rol presidencial o de liderazgo, concluyó diciendo que: “No es tiempo para cobardes. No es tiempo para quien tenga miedo; que se compre un perro. Aquí hay que venir a sacar a Colombia, que la sacamos adelante entre todos. Claro, lo cómodo era quedarse afuera. Yo... todos mis hijos están afuera por amenazas, en fin. Pero hoy creo que tenemos la obligación de sacar a Colombia adelante”.

Mensaje por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

En su visita a los estudios de Caracol Radio, el exembajador también se refirió al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, un hecho que calificó como doloroso para el país.

“Cuando se pierde un ser querido, y todos en algún momento hemos tenido ese dolor, debemos saber que hay que cambiar el dolor por oración, porque la bendición de la fe nos permite saber que hay una trascendencia, un viaje hacia el más allá, y hay que acompañar a los seres queridos en ese viaje”, dijo.

“Hoy Colombia debe elevar sus oraciones y su solidaridad con esa familia, con ese hijito, con esas hijitas (…) el crimen no va a prevalecer”.

Crisis energética en el Caribe

El exembajador denunció que la región Caribe ha cargado por años con las tarifas más altas del país:

“El Caribe es quizá la región de Colombia que más ha sufrido por las infames tarifas altas (…) pero claro que todo eso tiene solución”.

Planteó que la región tiene un papel clave en el futuro energético:

“Aquí en el Caribe es donde está el futuro de la energía solar, de la energía de viento, de los pozos de gas offshore”.