EE.UU. exige justicia para los responsables de la muerte de Miguel Uribe Turbay.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías.

En los últimos días, el estado de salud de Uribe se revirtió a estado crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, informó el sábado la Fundación Santa Fe.

Ante esto, la priemra desde Estados Unidos se dio por parte del secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense asegura que Estados Unidos acompaña al país exigiendo justicia para los responsables del magnicidio.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano . Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, expresó Marco Rubio.

La congresista republicana María Elvira Salazar también se unió a los mensajes de solidaridad con la familia de Uribe Turbay.

“Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia. Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día”, escribió Salazar en su cuenta de X.