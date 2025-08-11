Las lluvias y la caída de árboles han restringido el paso vehicular en cuatro vías de Caldas

Trabajadores de Promueve Más removiendo un árbol de una carretera departamental. Foto: Promueve Más.

Manizales

Las vías que están con inconvenientes son:

Victoria - Marquetalia.

Palestina - Curazao.

Minarrica, en la zona rural de Manizales.

San José - Risaralda.

Varsovia - Filadelfia.

Todo eso es debido a las fuertes lluvias de las últimas horas que afectó las carreteras en cuatro subregiones del departamento a raíz de la caída de tierra y árboles. Hugo Fernando Moncada, gerente de Promueve Más, cuenta cuáles son los corredores viales afectados.

“En el oriente, sobre la vía Victoria - Marquetalia hay caída de capa vegetal, muchos árboles, principalmente. También se presentó taponamiento en la vía rural a la vereda Minarrica en Manizales, la cual ha tenido problemas hace varios días y, nuevamente, está cerrada. Hacia el occidente, entre El Crucero - Las Margaritas entre los municipios de San José y Risaralda, los árboles bloquearon el paso vehicular y lo mismo sucedió entre Palestina y Curazao”.

La maquinaria amarilla se encuentra en los lugares removiendo el material vegetal con el fin de habilitar las carreteras en las próximas horas.