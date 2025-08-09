Más de 2.000 personas están sin agua potable en zona rural de Pácora, un derrumbe dañó la tubería

Manizales

Un derrumbe en el sector de El Brillante, área rural de Pácora (Caldas) dañó la tubería de agua que surte a más de 2.000 habitantes de un corregimiento y cuatro veredas. La administración municipal con apoyo de la Secretaría de Gobierno, gestionan la entrega de agua con el cuerpo de bomberos. En las últimas horas, hicieron un barrido en el que suministraron 10.000 litros de agua.

José Faber Dávila, comandante de bomberos del municipio, reporta que “el corregimiento de San Bartolomé, las veredas de El Guayabo, El Escobal, Alto de Pozo y otros dos están sin agua. La alcaldía, la policía y una concejal, gestionan para que nosotros entreguemos el agua a las numerosas familias. Ayer hicimos un barrido de 10 mil litros de agua desde El Escobal y terminando en Alto del Pozo”.

Según explica el Comandante de Bomberos, la reparación de la tubería va en un 50 %, por lo que en las próximas horas, se restablecería el servicio, siempre y cuando, haya clima seco para que el trabajo avance y culmine con éxito.

“El trabajo va avanzando, ya colgaron la tubería, ayer colocaron un templete y los refuerzan para que queden bien posicionados. Estiman que entre hoy y mañana volvería el servicio, pero estamos pendientes del llamado que nos hagan del municipio. Afortunadamente, el paso por El Brillante no ha estado en mal estado, lo que nos ha permitido llevar el líquido vital a las personas”, concluye José Faber Dávila.