En Caldas, las autoridades capturaron a 13 personas por minería ilegal y afectar los ecosistemas

En cinco puntos de extracción ilícita de minerales, cerca al río Cauca, en jurisdicción de Supía, la policía capturó a siete personas porque no contaban con los títulos mineros ni con las respectivas licencias ambientales exigidas. Durante la intervención, se evidenció la afectación a los ecosistemas terrestres y acuáticos.

“En la Operación Florencia X se evidenció una grave afectación de las áreas, resultado del vertimiento de residuos sólidos y químicos contaminantes, los cuales representaban un riesgo crítico para la biodiversidad ribereña, la calidad del recurso hídrico y la fauna silvestre asociada al río Cauca. Se inutilizaron seis motobombas para el lavado del material aurífero y se incautaron 700 kilogramos de cable trenzado avaluados en más de $ 20 millones”, reporta la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante de la Policía Caldas.

Mientras que dentro de la cuenca hidrográfica del río La Miel, en Samaná, las autoridades descubrieron a cinco personas extrayendo oro con dragas artesanales y quienes tampoco contaban con los permisos para realizar este tipo de actividades, esto dice la comandante de la Policía Caldas.

“Estas cinco personas fueron capturadas en flagrancia utilizando dos dragas fluviales, mangueras de alta presión, canecas para sedimentos auríferos y otros elementos con valor comercial en más de $ 13 millones. Igualmente, los ecosistemas acuáticos estaban amenazados por el vertimiento de residuos y uso de combustibles en cuerpos de agua lo que compromete la biodiversidad local y la seguridad hídrica de las comunidades ribereñas”, indica la Comandante de la Policía Caldas.

Los capturados en zona rural fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el presunto delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y a los detenidos en Supía, también se les acusará por el mismo presunto delito y además por daño a los recursos naturales y ecocidio.