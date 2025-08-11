Medellín

Joven fue abatido por la Policía tras ataque armado en Rionegro

Un violento ataque sicarial ocurrido la tarde del sábado 9 de agosto en el sector de La Galería dejó como saldo un presunto delincuente muerto y varios elementos incautados.

Arma de fuego- Colprensa

Valeria Suárez Montoya

Antioquia

Según información preliminar, hacia las 3:00 p. m. un grupo de cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas intentó perpetrar un atentado contra un comerciante que viajaba en una camioneta blindada junto con dos personas y una bebé.

Durante el procedimiento, una patrulla de la Policía del cuadrante intervino y abrió fuego contra uno de los sospechosos, identificado como Juan José Chica, alias Cripa, de 18 años, oriundo de Medellín y residente en el sector Alto Bonito. El joven murió en el lugar, mientras que los demás implicados huyeron.

En el operativo posterior, las autoridades incautaron una motocicleta y dos armas de fuego —un fusil y un revólver— en Alto Bonito. El caso sigue bajo investigación para dar con el paradero de los demás involucrados.

La zona permanece bajo vigilancia para garantizar la seguridad de los habitantes y para esclarecer los móviles del ataque.

