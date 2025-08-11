Un accidente de tránsito dejó siete personas lesionadas en Cañasgordas, Antioquia

Cañasgordas- Antioquia

Las autoridades administrativas y de socorro atendieron una emergencia ocasionada la noche del sábado en zona rural del municipio de Cañasgordas en el Occidente de Antioquia. Donde varias personas quedaron heridas.

Según el reporte del caso, una camioneta se movilizaba con varias personas por el sector conocido como Las Partidas en la vía hacia la vereda El Socorro cuando perdió el control y rodó por una pendiente unos 50 metros, ocasionando heridas a los ocupantes, siete en total, todos mayores de edad, entre los 26 y 65 años.

Al lugar llegaron los bomberos, personal del Hospital local San Carlos de Cañasgordas y otras personas de la comunidad que ayudaron a socorrer a los heridos, que de inmediato fueron trasladados al centro médico.

La alcaldía de manera oficial ha informado que tres pacientes ya fueron dados de alta después de varias horas y posterior a la atención. Una más, la más grave: una mujer de 63 años fue remitida al hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín intubada y con tubo a tórax, presenta traumatismo múltiple intratorácico. Las otras tres personas continúan en el hospital de Cañasgordas a la espera de remisión para ortopedia.

Por ahora no se indica con claridad qué pudo haber ocasionado la emergencia, si tenía exceso de peso, velocidad, las condiciones de la vía o fallas mecánicas. Se espera que la alcaldía entregue mayores detalles.