Los cuerpos de las víctimas de la masacre de Betulia ya fueron trasladados a Medellín

Betulia- Antioquia

Los tres cuerpos sin vida hallados a escasos 10 minutos del área urbana de Betulia y con impactos de bala ya fueron trasladados a Medicina Legal de Medellín. Los cuerpos fueron trasladados hasta Bolombolo por la funeraria local y luego recogida por las autoridades. En la capital antioqueña se adelanta el proceso de su plena identificación , aunque de manera preliminar los familiares ya indicaron los datos personales.

Según el coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, las tres víctimas tenían antecedentes judiciales y confirma que integraban el grupo ilegal “20 de Julio”. Aunque indica que los tres cuerpos fueron hallados en diferentes partes de la población y no en un mismo lugar como lo ha indicado la alcaldía.

“Un caso se presentó en la vereda El Águila, a veinticinco minutos de la zona urbana, donde fue ultimado David Ferney Gil Gutiérrez. Esta persona tiene antecedentes, anotaciones por tráfico de estupefacientes. De igual manera, también en el mismo municipio, en zona rural, verea El Brechón, a treinta y cinco minutos del casco urbano. Fue ultimado John Aicardo Sepúlveda Rivera. Esta persona ya tiene anotaciones y registros antecedentes por concierto para delinquir, ha grabado, fuga de presos, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Y también en la cabecera municipal, zona rural del sector La Virgen, de este mismo municipio. También fue ultimado Juan Ángel Cardona Pino, quien tiene registros por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y hurto calificado”.

El oficial indicó que por ahora se conoce que las víctimas fueron interceptadas en un mismo lugar, separadas y llevadas a los lugares donde fueron atacadas, al parecer, por el Clan del Golfo. Recalca que la información que tienen es muy poca por el temor de la comunidad.