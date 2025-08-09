JEP acredita como víctimas a familiares de 13 personas asesinadas en la masacre de Riofrío, Valle

JEP se prepara para emitir sus primeras sentencias en casos de falsos positivos y secuestros

Colombia

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas, en el marco del Caso 03, que investiga falsos positivos, a los familiares de 13 personas asesinadas el 5 de octubre de 1993 en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ese crimen habría sido cometido por grupos paramilitares que actuaban en coordinación con el Ejército Nacional y contaban con su encubrimiento.

En ese momento, los responsables reportaron falsamente a las víctimas como integrantes del ELN dados de baja en combate.

La decisión se tomó durante la fase de instrucción nacional del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como “falsos positivos” por agentes del Estado.

La acreditación responde a la solicitud de los familiares, quienes, según la JEP, buscan reconocimiento, esclarecimiento y reparación por la masacre.

Los documentos aportados por organizaciones de víctimas permitieron establecer que las 13 personas asesinadas, entre ellas miembros de la familia Ladino y de la familia Molina, no tenían vínculo alguno con grupos armados ilegales.

En su informe, la CIDH concluyó que el Estado colombiano fue responsable por la violación del derecho a la vida, en perjuicio de las víctimas y sus familias, lo que constituye una grave infracción a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La JEP reiteró que esta medida se enmarca en el principio de centralidad de las víctimas y busca contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la memoria histórica y a la no repetición.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad colombiana a no olvidar los hechos de violencia que han marcado la historia reciente y a respaldar los esfuerzos por una paz duradera.