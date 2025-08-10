Luis Díaz y su primer gran reto con el Bayern Múnich: Se comprometió a aprender alemán

Luis Díaz cumple con sus primeras semanas como jugador del Bayern Múnich. La llegada del extremo guajiro al club alemán es uno de los movimientos más importantes del presente mercado de pases, teniendo en cuenta a los dos gigantes europeos que involucró, con su arribo desde el Liverpool y lo complejo del movimiento.

Lucho ya disputó incluso dos partidos con los Bávaros, ambos de carácter amistoso, frente al Lyon de Francia y el Tottenham de Inglaterra. En este último, actuando desde el pitazo inicial.

Lucho Díaz y su compromiso con el Bayern Múnich

En un video publicado por los canales oficiales del Bayern Múnich, Luis Díaz respondió una serie de preguntas de los aficionados del club, hechas por hinchas de distintas partes del mundo. Entre los interrogantes que recibió, un aficionado le preguntó si aprendería alemán.

“Voy a aprender un poco de todos los idiomas. Acá en Alemania va a ser un poco complicado, pero voy a tratar de conseguirlo. Voy a tratar de perfeccionar el inglés que para mí es perfecto tenerlo para la comunicación con mis compañeros”, respondió Lucho.

El extremo guajiro también expresó su alegría por sus primeros días en el equipo y en Múnich, así como la ansiedad y emoción que le representa su debut en un partido oficial con el cuadro bávaro.

“Mis primeros días en Múnich me he sentido muy bien, muy feliz, muy agradecido. Ahora solo queda seguir trabajando para conseguir cosas muy buenas.Ansioso por debutar en partidos oficiales en el Bayern, tengo muchas ganas desde que llegué y voy a darlo todo para conseguir muchos títulos”, señaló.

Finalmente, sobre su gol favorito de lo que va de su carrera, eligió el de chilena que le convirtió a Brasil con la Selección Colombia, durante la Copa América del año 2021.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich se estará enfrentando este martes al Grasshopper de Suiza, en el último amistoso de pretemporada. El sábado se enfrentará al VfB Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena, en el primer partido oficial de la temporada, por la Supercopa de Alemania.