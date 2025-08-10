Arturo Reyes reveló que jugadores del Sport Boys tuvieron que calentar en el bus: insólita anécdota / Getty Images

Arturo Reyes reveló que jugadores del Sport Boys tuvieron que calentar en el bus: insólita anécdota

El fútbol peruano es famoso a nivel continental, no solo por sus jugadores y equipos históricos, sino también por las controvertidas situaciones que allí se viven. Un ejemplo de lo anterior lo dio Arturo Reyes, director técnico que viene de cerrar su vínculo con el Sport Boys.

Arturo Reyes en su paso como entrenador del Junior de Barranquilla. (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA Ampliar

El barranquillero reveló en Caracol Deportes Domingo que mientras estuvo en el país inca, “nos pasaron muchas situaciones que nunca habíamos vivido”, como por ejemplo haber sufrido diez expulsiones en diez partidos disputados o tener que entrenar al interior de un bus por problemas de tráfico. Un mix de todo.

“La verdad fue una experiencia muy enriquecedora porque nos pasaron muchas situaciones que nunca habíamos vivido, pero que seguramente nos van a servir para lo que viene”, empezó diciendo Reyes, que además reveló estar próximo a reunirse con los dirigentes del Sport Boys para finiquitar su salida y con ello regresar a Colombia.

Anécdotas de Arturo Reyes en el fútbol peruano

En primera medida, Arturo Reyes contó que en la segunda jornada del Torneo Clausura, su equipo recibió al Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau - Callao. Aquel día, por problemas de tráfico camino al estadio, los futbolistas del plantel tuvieron que calentar y estirar al interior del bus, debido a que iban 20 minutos tarde al partido, algo que calificó como “inverosímil”.

“Contra Sporting Cristal llegamos 20 minutos tarde al partido por temas de tráfico. El equipo no pudo calentar, estiraron en el bus cuando íbamos llegando al estadio. Son cosas inverosímiles para mí”, contó.

También hizo énfasis en las 10 tarjetas rojas que sufrió el equipo en el torneo peruano, algo que, según comentó, “no nos había pasado nunca” y que lo privó de ganar varios partidos.

“Tuvimos algo que no nos había pasado nunca, que es tener en los partidos que dirigimos 10 expulsados. En 7 de esos partidos jugamos en inferioridad numérica (…) La verdad pasaron muchas cosas que son difíciles de manejar”, explicó.

Y puso como ejemplo, lo siguiente: “Contra Alianza Sullana, en el primer tiempo tuvimos dos expulsados y a los 15 del segundo tiempo otro expulsado más (tres rojas). Perdimos al minuto 95 con un gol increíble”.

Finalmente afirmó que aunque la Liga Colombiana también tiene una “epidemia” de expulsiones, acá se las muestran “a todos los equipos”; entretanto, en la Liga Peruana solo el Sport Boys tiene diez rojas, mientras que otros equipos suman apenas dos.