“Con el corazón roto y destrozado”: Alcalde Alex Char tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

En la madrugada de este lunes, se confirmó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay tras permanecer varias semanas en la Clínica Fundación Santa Fe, centro asistencial donde permaneció hospitalizado desde el día del ataque con arma de fuego.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Ante la muerte de Turbay, el alcalde de Barranquilla, Alex Char envió un mensaje de solidaridad a la familia del senador y lamentó este hecho.

“Con el corazón roto y destrozado, amanecemos con la triste noticia de la partida de Miguel Uribe, un alma brillante cuya bondad y pasión nos marcaron profundamente. Un abrazo solidario a su esposa, hijos y familiares. Tu legado vivirá siempre en nosotros. Descansa en paz”.

Gobernador Eduardo Verano lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay

Por su parte, el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en conversación con Caracol Radio, lamentó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, a quien calificó que tenía como una “figura política muy promisoria para el país.”

“Es motivo de total tristeza para el país que haya perdido la vida en esa circunstancia, porque es lamentable que desde punto de vista de la violencia, que era una etapa ya superada en la historia de nuestro país”, manifestó.