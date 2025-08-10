Barranquilla

Sin luz 10 municipios del Atlántico este lunes 11 de agosto: ¿está el suyo?

También habrá trabajos en el norte de Barranquilla

Trabajos de la empresa Air-e: cortesía.

Trabajos de la empresa Air-e: cortesía.

La empresa Air-e informó que este lunes 11 de agosto realizará trabajos preventivos en la subestación Sabanalarga, por lo que habrá cortes de energía en varios municipios del centro y sur del Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las obras se llevarán a cabo entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Para facilitar los trabajos de los técnicos, se suspenderá el suministro de energía en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Luruaco, Repelón, Campo de la Cruz, Manatí, Suan, Santa Lucía, Candelaria y Ponedera.

Lea también: El plan del Gobierno para garantizar energía para usuarios de Air-e en el 2026

Por otra parte, se retirarán postes y se adecuarán redes eléctricas, en el barrio El Concord de Malambo en varios frentes de obra. Inicialmente, entre las 9:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, se trabajará en la calle 15 con la carrera 28A; de 9:20 de la mañana y las 4:40 de la tarde, en la calle 16 con la carrera 28 A; de 9:30 de la mañana a 4:50 de la tarde, en la carrera 28A con la calle 17 y de 9:40 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la carrera 28 con la calle 17A.

Trabajos en Barranquilla y Soledad

Para el caso de Soledad, se intervendrá un cable subterráneo del circuito Las Moras, entre las 7:30 de la mañana y las 2:20 de la tarde. Durante las obras estarán sin suministro de energía las calles 77 a la 80C, entre las carreras 12 y 18C en Los Almendros I y II etapa; urbanización Galeras, Villa Valery, Los Robles, 7 de Abril y parte del centro de Soledad.

Lea también: ¿Por qué la deuda de Air-e con generadoras ha crecido 2.4 veces?, esto dice Andeg

Finalmente, en el norte de Barranquilla, a la altura de la calle 79 con la carrera 63, en el barrio Paraíso, se retirará un poste, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad