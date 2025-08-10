Sin luz 10 municipios del Atlántico este lunes 11 de agosto: ¿está el suyo?

La empresa Air-e informó que este lunes 11 de agosto realizará trabajos preventivos en la subestación Sabanalarga, por lo que habrá cortes de energía en varios municipios del centro y sur del Atlántico.

Las obras se llevarán a cabo entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Para facilitar los trabajos de los técnicos, se suspenderá el suministro de energía en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Luruaco, Repelón, Campo de la Cruz, Manatí, Suan, Santa Lucía, Candelaria y Ponedera.

Por otra parte, se retirarán postes y se adecuarán redes eléctricas, en el barrio El Concord de Malambo en varios frentes de obra. Inicialmente, entre las 9:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, se trabajará en la calle 15 con la carrera 28A; de 9:20 de la mañana y las 4:40 de la tarde, en la calle 16 con la carrera 28 A; de 9:30 de la mañana a 4:50 de la tarde, en la carrera 28A con la calle 17 y de 9:40 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la carrera 28 con la calle 17A.

Trabajos en Barranquilla y Soledad

Para el caso de Soledad, se intervendrá un cable subterráneo del circuito Las Moras, entre las 7:30 de la mañana y las 2:20 de la tarde. Durante las obras estarán sin suministro de energía las calles 77 a la 80C, entre las carreras 12 y 18C en Los Almendros I y II etapa; urbanización Galeras, Villa Valery, Los Robles, 7 de Abril y parte del centro de Soledad.

Finalmente, en el norte de Barranquilla, a la altura de la calle 79 con la carrera 63, en el barrio Paraíso, se retirará un poste, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.