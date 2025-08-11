Críticas al presidente Petro por señalar que Barranquilla “gana el premio del empobrecimiento”

A menos de un año para que termine su periodo y sin mayores obras ni respaldo a Barranquilla, el presidente Gustavo Petro aseguró que la ciudad “está en pleno proceso de empobrecimiento”.

El presidente cuestionó que quieran mostrar a Barranquilla como “la joya de la corona” cuando “se ha ganado el premio del empobrecimiento”.

La intervención se dio en medio de entrega de tierras en Córdoba, en donde se refirió a las últimas cifras del DANE donde se muestra una reducción de la pobreza monetaria en Colombia, ubicándose en 31,8%, el nivel más bajo registrado en la última década.

“Yo diría que Barranquilla está en un pleno proceso de empobrecimiento, pero para la prensa es la joya de la corona; porque la maneja un amigo de ella, una familia. Mucha gente de Barranquilla se cree el cuento”, manifestó el mandatario.

Sin embargo, hace exactamente un año, en julio del 2024, Petro opinaba todo lo contrario: en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá puso a Barranquilla como ejemplo en reducción de pobreza.

¿Cuáles son las cifras que se tiene?

Según las cifras oficiales entregadas por el DANE, los indicadores que tiene la ciudad con respecto a pobreza son las siguientes:

Pobreza monetaria fue del 34.4% en 2022; 29.8% en 2023 y 29.7% para el 2024.

Mientras tanto, la pobreza extrema fue del 10.9% en 2022; 6.9% en 2023 y 9.2% para el 2024. Por último, el coeficiente de Gini para el 2023 fue de 0.531 y 0.524 para el 2024.

¿Qué dicen desde Barranquilla?

Mauricio Gómez, senador y precandidato presidencial, rechazó el pronunciamiento del presidente Petro. Dijo que “en vez de desmeritar los logros de Barranquilla, debería preguntarse cómo esta ciudad crece mientras su gobierno la golpea una y otra vez”.

El presidente de la Junta Directiva de Fenalco, Rafael Madero, recordó que los avances que ha tenido Barranquilla durante los tres años del gobierno Petro han sido gracias a una autogestión de las autoridades locales. Por su parte, el concejal Samir Radi, calificó como “arbitrarias” las palabras del presidente.

El alcalde de Barranquilla no se ha referido al respecto. Sin embargo, este domingo en una visita al intercambiador vial de Alameda del Río, lanzó ‘una puya’ al decir que en Barranquilla sí se ven las obras.

“En Colombia no se hace un puente en menos de un año, solo en Barranquilla”, dijo el Alcalde Alex Char