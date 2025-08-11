“En Colombia no se hace un puente en menos de un año, solo en Barranquilla”: Alcalde Alex Char

Con una inversión de más de $65.000 millones siguen avanzan las obras del intercambiador vial a la altura de Alameda del Río.

“En Colombia no se hace un puente en menos de un año, solo en Barranquilla”, así dijo el mandatario distrital al destacar el avance de las obras.

¿Cómo van las obras?

La construcción del intercambiador de Alameda del Río sigue avanzando. Según el alcalde Alex Char, el puente, en sentido norte – sur, avanza en un 82%, mientras que el puente sur – norte avanza en un 55%. Del primer puente ya se terminó el fundir el tablero.

“Esta obra también contará con una glorieta espectacular de 100 metros de diámetro con tres carriles. Aquí ya se han generado más de 400 empleos, entre directos e indirectos. Así es como activamos la economía de la ciudad y generamos oportunidades para nuestra gente”, dijo el alcalde Alex Char.

¿Cómo avanzan los trabajos en el intercambiador vial?

Según la Alcaldía, “se avanzó en la fundida del vano 2-3, que representan 32 metros lineales, con esto se da paso ahora a la construcción de las barreras de protección de este puente”.

Asimismo, “Con varios frentes de trabajo activo, en el puente norte - sur se han construido 24 pilotes, tres zapatas correspondientes a los apoyos 2, 3 y 4, y las columnas de los apoyos del 1 al 5. Se han ejecutado las vigas cabezales de los apoyos del 1 al 5 y se han construido 16 vigas postensadas y 32 vigas transversales. Ya se encuentra construido el tablero de este puente con una longitud de 150 metros y un ancho de 12.7 m”.

Por otra parte, la Alcaldía sostuvo que: Actualmente, se adelantan los trabajos de construcción de las aproximaciones del puente y la construcción de las barreras tipo new jersey.

Por su parte, en el puente sur - norte se han construido 25 pilotes, las columnas de los apoyos 1 al 5. De igual manera, se han construido las vigas cabezales de los apoyos 1 al 5, así como 12 vigas postensadas y 12 vigas transversales.

En las obras complementarias se han ejecutado actividades de subterranización de redes de media tensión, construcción de redes de alcantarillado y la construcción de parte de la glorieta”.