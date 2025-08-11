Colombia y el Valle del Cauca dicen “presente” en los Panamericanos Junior, Asunción 2025

Valle del Cauca

Inicia hoy 11 de agosto, una nueva jornada de competencias para la delegación colombiana que seguirá buscando la gloria en las diferentes modalidades deportivas tras alcanzar un total de 10 medallas; 2 de oro, 2 de plata y 6 de bronce en el primer día del evento Panamericano.

La primera vallecaucana en decir presente en el podio fue Manuela Crespo en la categoría de los 40kg de Judo con la medalla de plata. En el camino logró superar adversarias imponentes de Bolivia y Ecuador, en la final cayó ante la brasilera Clarice Ribeiro.

La otra medalla, aporte del Valle Oro Puro en nombre de Colombia la consiguió Mayra Solís, también en Judo pero en la categoría de los 57kg. Llegó a semifinales luego de vencer a la mexicana Frida Maya, en semis perdió ante la brasilera Bianca Reis y finalmente venció a la peruana Luciana Julca en la disputa por el tercer lugar.

¿Qué deportistas compiten hoy?

Las disciplinas en disputa hoy en Asunción son judo, BMX freestyle, natación, skateboarding, gimnasia de trampolín, squash y tenis, buscando nuevas medallas para el país.

Los vallecaucanos que competirán hoy día son:

Ingrid Choco (Judo 63kg) – 8:30 a.m.

Lizsurley Villegas (BMX Freestyle) – 9:00 a.m.

Queensaray Villegas (BMX Freestyle) – 9:00 a.m.