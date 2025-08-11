Universidad del Valle impulsa la agricultura urbana inteligente en Cali

Estudiantes de Ingeniería agrícola y un docente de Ingeniería de recursos naturales y del ambiente de la Universidad del Valle, se unieron para diseñar un módulo inteligente de agricultura urbana para espacios reducidos. El proyecto buscó integrar conocimientos trabajando en conjunto con habitantes de la comuna 20 de Cali.

“Revisando las necesidades que tienen nuestras comunidades, encontramos que hay muchas viviendas con espacios reducidos. Sin embargo, estos tienen antecedentes en el desarrollo de agricultura urbana, pero sin ser sostenibles para el aporte de la seguridad alimentaria. Por eso surgió la idea de un módulo inteligente de agricultura urbana“, comentó el profesor Aldemar Reyes sobre el por qué seleccionaron la comuna 20.

Los estudiantes Santiago Osorio y Diana Carillo explican que: “el módulo es una estructura de tres niveles hecha en acero. Cada nivel cuenta con espacio para cinco plantas y un sensor de humedad que emite las señales del estado de sustrato. Cuenta también con un servomotor que mueve un brazo diseñado en 3D, que va regando cada una de las plantas con el tiempo previamente programado”.

Para la realización del proyecto los estudiantes se respaldaron con el programa de “Soy comunidad, soy Univalle” impulsado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. “Esta es una convocatoria pensada en la articulación de la participación de estudiantes en prácticas sociales con impacto social y sostenible, relacionado con necesidades reales de comunidades de la ciudad”, añadió la Vicerrectora Fátima Díaz Bambula.

El módulo es utilizado para sembrar aromáticas, cilantro, lechuga y tomate, impulsando la proyección social y la integración de conocimientos entre habitantes y estudiantes.