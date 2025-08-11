Profundo pesar en el Valle del Cauca por fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe

En el Valle del Cauca también se sintió el pesar por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, una de las expresiones surgió de la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro quien se solidarizó con la familia y recordó al Miguel Uribe como un hombre muy sencillo, una persona que siempre estaba hablando de cómo ayudar y cómo servir a su país y a su comunidad.

“Muere un gran ser humano y una persona que de verdad tenía un gran futuro”, dijo la mandataria.

A su vez, afirmó que se tenía la esperanza y la ilusión de que Miguel pudiera salir bien del atentado.

“Muere un joven con todo el futuro, con todas las ganas de servir a su a su país. Los colombianos tenemos que seguir más unidos para poder salir adelante”. Y se refirió a la polarización que también viene generando violencia “esperamos que no siga esta ola de violencia, la polarización. La violencia verbal, yo creo que nos está afectando muchísimo y eso precisamente es lo que puede generar más hechos de violencia. Hay que pedir mucha calma, mucha prudencia”, enfatizó Dilian Toro.

Por su parte, el alcalde de Cali Alejandro Eder manifestó su apoyo con la familia de Miguel Uribe, con su esposa, con sus padres, con sus hijos.

Expresó que el dolor no es solo para sus seres queridos sino para todo un país “asesinaron a Miguel Uribe, asesinaron a un precandidato a la presidencia de Colombia, asesinaron a un senador de la República y esto es un delito que no puede pasar impune”, señaló Eder.

El alcalde de Cali insistió que es necesario seguir buscando las respuestas del atentado, ya que, aunque se haya capturado varias personas, se sigue sin las respuestas de fondo, recalcó.

“No se debe permitir que Colombia vuelva a caer en el camino de la violencia política” finalizó el alcalde Alejandro Eder.