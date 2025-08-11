¿Cómo avanza investigación por presunto abuso y agresión sexual a joven en Buenaventura?

Una joven de la zona rural de Buenaventura, Valle, fue víctima de una brutal agresión física y presunto abuso sexual

Una joven en zona rural de Buenaventura, Valle, fue víctima de una brutal agresión física y presunto abuso sexual al interior de una casa de descanso, al aparecer, del corregimiento de Cisneros.

El caso, que ha generado profunda indignación en Colombia, se dio a conocer a través de redes sociales tras la difusión de un video captado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa a la joven intentando escapar por unas escaleras mientras es perseguida por un hombre desnudo, quien la golpea violentamente y la arrastró del cabello. Según información preliminar, la víctima también habría sido abusada sexualmente antes de lograr huir del lugar.

La joven tras escapar fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro clínico en la ciudad de Cali, donde recibió atención médica. Posteriormente, fue dada de alta y actualmente está bajo el acompañamiento de las autoridades judiciales, quienes adelantan la investigación correspondiente.

Horas después del primer video, se conoció otra grabación de la misma cámara de seguridad. En ella se observa a la víctima y al presunto agresor subiendo las escaleras juntos. Minutos más tarde, la joven baja y se niega a regresar, pero el hombre la obliga a subir nuevamente por la fuerza.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, confirmó que se ha activado todo el equipo investigativo especializado en atención a mujeres víctimas de violencia. Además, desmintió la circulación de un cartel falso que ofrecía recompensa por el agresor:

“Se ha dispuesto de todo el equipo investigativo y de atención a la mujer víctima de estos hechos, con el fin de adelantar la investigación correspondiente y dar con el paradero del responsable. Asimismo, frente a una imagen donde se ofrece una recompensa y aparece el logo de la Policía, este cartel es falso”, señaló la oficial.