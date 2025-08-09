Reportan asesinato de un líder social y comunitario de la zona rural de Dagua, Valle del Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el asesinato de Brayan Saa, un reconocido líder del consejo comunitario de El Danubio, corregimiento del municipio de Dagua.

Es de resaltar que el Saa, se desempeñaba en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), fue hallado sin vida en la vía Pata – Buenaventura. Según explicó Leonardo González, director de Indepaz, “el cuerpo no ha sido recuperado debido a que se encuentra en una zona de difícil acceso”, recalcó.

El director de Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo ya ha emitido una alerta temprana para esta zona en el 2023 en la que advierten sobre graves riesgos en esta región del Valle. “Advierte sobre los riesgos de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios selectivos y secuestros. Estas amenazas afectan a líderes sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, docentes y jóvenes.”, indicó González.

El grupo que actúa en esta zona, según recordó Indepaz, es el Frente Jaime Martínez del autodenominado Bloque Occidental del Estado Mayor Central y hay una presencia de bandas de carácter local.

Con el homicidio de Brayan Saa, Indepaz registra 96 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2025.