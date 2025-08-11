Masacre en Buga, Valle: tres personas asesinadas a tiros en una vivienda

En la noche del domingo se registró una nueva masacre en el barrio Alto Bonito del municipio de Buga, en el centro del Valle del Cauca. Tres personas, una mujer y dos hombres, fueron asesinadas a bala mientras compartían en una vivienda. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz, este hecho se convierte en la masacre número 45 en lo que va del año 2025 en Colombia.

Las autoridades aún no han revelado las identidades de las víctimas ni el estado de salud del sobreviviente.

De acuerdo con información preliminar, los atacantes ingresaron al inmueble y dispararon sin mediar palabra.

“La Defensoría del Pueblo ya había emitido previamente una alerta temprana por el incremento de la violencia en la zona, atribuida a la presencia de grupos armados ilegales”, se lee en el informe de Indepaz.

Entre los actores señalados se encuentran disidencias de las FARC, como el Frente 57 Yair Bermúdez y el Frente Adán Izquierdo del Bloque Central, Isaías Pardo, y bandas criminales locales.