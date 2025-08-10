Tabla de posiciones de la Liga femenina: Así quedó tras triunfo de Nacional en casa del América

Las jugadoras de Nacional festejan uno de sus tres goles contra el América / Twitter: @naloficialfem.

Este sábado se disputaron tres de los cuatro partidos de la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga femenina. El único juego que no se disputó fue el clásico bogotano Santa Fe Vs. Millonarios, por el Grupo B.

Tras los hechos de violencia protagonizados por hinchas de ambos equipos capitalinos el pasado miércoles en el Movistar Arena, donde se enfrentaron en la previa del concierto del grupo argentino Damas Gratis, la Alcaldía le solicitó a la Dimayor que se reprogramará el partido.

Partidos de la fecha

Medellín 0-3 Orsomarso

Orsomarso dio la sorpresa y goléo 0-3 a Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano de Itagüí por el Grupo A. Los goles del equipo vallecaucano fueron obra de Karen Urrutia, Natalia Orozco y Yudy Aguilar.

Cali 0-0 Inter de Palmira

También por el Grupo A, Cali e Internacional de Palmira empataron 0-0 en el Estadio del Deportivo Cali. Ninguno de los dos equipos sabe lo que es ganar en esta zona.

América 0-3 Nacional

En el Pascual Guerrero, Nacional revalidó su favoritismo en el Grupo B, goleando 0-3 al América. Los goles del equipo antioqueño fueron convertidos por Lizeth Ocampo, Karina Valencia y Sara Martínez.

Tabla de posiciones de los cuadrangulares finales

Grupo A

Pos Equipo Pts PJ 1 Orsomarso 4 2 2 Medellín 3 2 3 Cali 2 2 4 Inter de Palmira 1 2

Grupo B