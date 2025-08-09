El clásico capitalino femenino Santa Fe vs. Millonarios ya fue reprogramado: conozca la nueva fecha

El partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios, por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Femenina, se iba a jugar este sábado en el estadio El Campin de Bogotá a las 3:00 p.m, en lo que prometía ser un espacio familiar para apoyar el futbol femenino; sin embargo, terminó viéndose afectado por los desmanes en el Movistar Arena.

El compromiso fue reprogramado y no se jugará este fin de semana ante la solicitud del secretario de gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero Ardila, por los desmanes que se presentaron el miércoles pasado entre barras de Millonarios y Santa Fe, previo al concierto de la banda argentina Damas Gratis.

El concierto no se realizó y terminó con cinco heridos y una persona fallecida en inmediaciones del escenario cultural. Este ambiente caldeado entre ambas hinchadas, llevó a que se corrieran las fechas de ambos clásicos, tanto femenino como masculino, que estaban muy cerca de jugarse. El partido entre Santa Fe y Millonarios masculino estaba inicialmente programado para el 13 de agosto.

Ante esto, la mayor entidad del fútbol colombiano, Dimayor, movió nuevamente el calendario y, a través de un comunicado publicado este 9 de agosto, anunció que el clásico femenino entre Santa Fe y Millonarios se jugará el próximo lunes 18 de agosto a las 4:00 p.mm en el Estadio de Techo. No solo se movió el día y la hora, sino que además el escenario deportivo ya no será el mismo.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, informa que, debido al aplazamiento del clásico capitalino femenino entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC correspondiente a la fecha 2 de los cuadrangulares… pic.twitter.com/X9jHjofnGh — DIMAYOR (@Dimayor) August 9, 2025

A su vez, el equipo ‘cardenal’ confirmó, a través de sus redes sociales que seguirá la venta de boletería de estos dos compromisos en la Casa Cardenal, puntos de Tu Boleta y de manera Online, En el partido de las damas tienen un regalo para sus abonados y es que pueden acceder a 4 boletas de cualquier localidad a solo $10.000.

Los demás compromisos por jornada de la fecha 2 de por los cuadrangulares de la Liga Femenina se mantienen como inicialmente estaban estipulados. Por el Grupo A jugaron Deportivo Independiente Medellín Vs. Orsomarso y Cali Vs. Internacional de Palmira. En el Grupo B, solo se disputará un vibrante partido entre América de Cali y Nacional, a las 8:00 p.m.

