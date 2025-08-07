Sorpresiva posición de Colombia en el ranking FIFA, tras el subtítulo de Copa América femenina. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) (Photo by RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images) / RODRIGO BUENDIA

La FIFA dio a conocer este jueves 7 de agosto la actualización del ranking mundial de las selecciones femeninas, tras disputarse los dos eventos más importantes a nivel continental: la Copa América y la Eurocopa.

Es preciso recordar que en este lado del mundo, Brasil se consagró campeona por novena vez en su historia, tras vencer en un apasionante partido, y por la vía de los penales, a la Selección Colombia, que suma su segundo subtítulo consecutivo.

Final de la Copa América femenina entre Brasil y Colombia.

Por otro lado, en el ‘Viejo Continente’, Inglaterra dio la sorpresa tras vencer, también en la tanda de penaltis, a España y quedarse así con el título por segunda vez de manera consecutiva. Sorpresa por la Roja, que sigue con la maldición en el certamen más importante en territorio europeo (cero títulos).

Sorpresiva posición de Colombia en el ranking FIFA

A pesar de haber terminado su participación en la Copa América con el subtítulo en condición de invicta, tras ganar en dos oportunidades y empatar en otras cuatro, la Selección Colombia no subió ni bajó puestos en el ranking FIFA.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se mantienen en el puesto 18° con un puntaje de 1796.71, posición que han tenido desde el pasado 12 de junio. Es válido recordar, además, que se trata de la mejor ubicación en la historia de la Tricolor.

Estos son los últimos resultados de la Selección:

Colombia 4 (4)-(5) 4 Brasil, final Copa América

Argentina 0 (4)-(5) 0 Colombia, semifinal Copa América

Brasil 0-0 Colombia, Copa América

Colombia 8-0 Bolivia, Copa América

Colombia 4-1 Paraguay, Copa América

Venezuela 0-0 Colombia, Copa América

México 1-0 Colombia, amistoso

México 0-0 Colombia, amistoso

Selección Colombia Femenina

Lo curioso del caso es que tanto Argentina como Uruguay, tercera y cuarta respectivamente en la Copa, ascendieron varios lugares en el escalafón, mientras que Colombia, subcampeona, se mantuvo en el mismo puesto y Brasil, campeona, ¡perdió tres posiciones!

Vea acá el ranking FIFA en la rama femenina

La clasificación es liderada por España, que a pesar de perder la final de la Eurocopa femenina, llegó a 2066.79 puntos y con ello superó los 2065.06 de Estados Unidos, ahora segunda. El podio lo cierra Suecia con un puntaje de 2025.26.

España durante la Eurocopa femenina del 2025.

La campeona Inglaterra es cuarta con 2022.64 unidades, mientras Brasil aparece recién en la séptima casilla, perdiendo así tres lugares, con 1976.3 puntos.

Vea acá la clasificación: