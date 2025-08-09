Impresionante remontada de Egan Bernal: así terminó en la clasificación general de Vuelta a Burgos. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images) / Antonio Baixauli

Este sábado 9 de agosto terminó la Vuelta a Burgos 2025, competición que sirve como antesala de la Vuelta a España, última gran carrera del año.

La quinta y última fracción, que por cierto tuvo un recorrido de 138.3 kilómetros entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila, tuvo como vencedor al italiano Giulio Ciccone, quien cerró la jornada con un tiempo total de 3H23′16″.

Isaac del Toro terminó segundo en la carrera, a 10 segundos de Ciccone, rendimiento que le permitió subir dos escalones en la general y terminar así como campeón absoluto de la Vuelta a Burgos 2025. El pedalista venía de ser segundo en el Giro de Italia y ahora consigue un importante triunfo en su carrera.

Otro que brilló este fin de semana fue Egan Bernal, quien dio la pelea en la alta montaña y terminó arribando a meta en la sexta posición a 36 segundos del vencedor. Su grata presentación le valió también para ascender cuatro escalones en la general y finalizar Burgos como el mejor de los pedalistas colombianos.

Vea acá la clasificación de la etapa 5:

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Giulio Ciccone Lidl-Trek 3H23′16″ 2 Giulio Ciccone UAE Team +10″ 3 Giulio Pellizzari Astana +27″ 6 Egan Bernal INEOS +36″

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a Burgos

La Vuelta a Burgos finalizó este sábado 9 de agosto con el título del mexicano Isaac del Toro, quien cerró su participación con un tiempo total de 19H46′48″, 19 segundos por encima del italiano Lorenzo Fortunato (2°) y 25 sobre el francés Léo Bisiaux (3°).

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal, tras su espectacular presentación en la quinta etapa, ascendió cuatro puestos en la general y terminó en la sexta colocación a 59 segundos del liderato.

