Ciclismo

Impresionante remontada de Egan Bernal: así terminó en la clasificación general de Vuelta a Burgos

El pedalista del INEOS fue el mejor colombiano de la carrera española.

Impresionante remontada de Egan Bernal: así terminó en la clasificación general de Vuelta a Burgos. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images)

Impresionante remontada de Egan Bernal: así terminó en la clasificación general de Vuelta a Burgos. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images) / Antonio Baixauli

Este sábado 9 de agosto terminó la Vuelta a Burgos 2025, competición que sirve como antesala de la Vuelta a España, última gran carrera del año.

Recuerde acá la razón por la que Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos

La quinta y última fracción, que por cierto tuvo un recorrido de 138.3 kilómetros entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila, tuvo como vencedor al italiano Giulio Ciccone, quien cerró la jornada con un tiempo total de 3H23′16″.

Isaac del Toro terminó segundo en la carrera, a 10 segundos de Ciccone, rendimiento que le permitió subir dos escalones en la general y terminar así como campeón absoluto de la Vuelta a Burgos 2025. El pedalista venía de ser segundo en el Giro de Italia y ahora consigue un importante triunfo en su carrera.

Le puede interesar: Ranking UCI: Reconocido ciclista reemplaza a Santiago Buitrago como mejor colombiano en el escalafón

Otro que brilló este fin de semana fue Egan Bernal, quien dio la pelea en la alta montaña y terminó arribando a meta en la sexta posición a 36 segundos del vencedor. Su grata presentación le valió también para ascender cuatro escalones en la general y finalizar Burgos como el mejor de los pedalistas colombianos.

Vea acá la clasificación de la etapa 5:

PosiciónCiclistaEquipoDiferencia
1Giulio CicconeLidl-Trek3H23′16″
2Giulio CicconeUAE Team+10″
3Giulio PellizzariAstana+27″
6Egan BernalINEOS+36″

Lea también acá: Vuelta a España 2025: ¿Cuándo comienza y qué ciclistas colombianos la correrían?

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a Burgos

La Vuelta a Burgos finalizó este sábado 9 de agosto con el título del mexicano Isaac del Toro, quien cerró su participación con un tiempo total de 19H46′48″, 19 segundos por encima del italiano Lorenzo Fortunato (2°) y 25 sobre el francés Léo Bisiaux (3°).

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal, tras su espectacular presentación en la quinta etapa, ascendió cuatro puestos en la general y terminó en la sexta colocación a 59 segundos del liderato.

Repase acá la clasificación general:

PosiciónCiclistaEquipoDiferencia
1Isaac del ToroUAE Team19H46′48″
2Lorenzo FortunatoAstana+19″
3Léo BisiauxDecathlon AG2R+25″
9Egan BernalINEOS+59″

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad