Impresionante remontada de Egan Bernal: así terminó en la clasificación general de Vuelta a Burgos
El pedalista del INEOS fue el mejor colombiano de la carrera española.
Este sábado 9 de agosto terminó la Vuelta a Burgos 2025, competición que sirve como antesala de la Vuelta a España, última gran carrera del año.
La quinta y última fracción, que por cierto tuvo un recorrido de 138.3 kilómetros entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila, tuvo como vencedor al italiano Giulio Ciccone, quien cerró la jornada con un tiempo total de 3H23′16″.
Isaac del Toro terminó segundo en la carrera, a 10 segundos de Ciccone, rendimiento que le permitió subir dos escalones en la general y terminar así como campeón absoluto de la Vuelta a Burgos 2025. El pedalista venía de ser segundo en el Giro de Italia y ahora consigue un importante triunfo en su carrera.
Otro que brilló este fin de semana fue Egan Bernal, quien dio la pelea en la alta montaña y terminó arribando a meta en la sexta posición a 36 segundos del vencedor. Su grata presentación le valió también para ascender cuatro escalones en la general y finalizar Burgos como el mejor de los pedalistas colombianos.
Vea acá la clasificación de la etapa 5:
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Diferencia
|1
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|3H23′16″
|2
|Giulio Ciccone
|UAE Team
|+10″
|3
|Giulio Pellizzari
|Astana
|+27″
|6
|Egan Bernal
|INEOS
|+36″
Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a Burgos
La Vuelta a Burgos finalizó este sábado 9 de agosto con el título del mexicano Isaac del Toro, quien cerró su participación con un tiempo total de 19H46′48″, 19 segundos por encima del italiano Lorenzo Fortunato (2°) y 25 sobre el francés Léo Bisiaux (3°).
En cuanto a los colombianos, Egan Bernal, tras su espectacular presentación en la quinta etapa, ascendió cuatro puestos en la general y terminó en la sexta colocación a 59 segundos del liderato.
Repase acá la clasificación general:
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Diferencia
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team
|19H46′48″
|2
|Lorenzo Fortunato
|Astana
|+19″
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R
|+25″
|9
|Egan Bernal
|INEOS
|+59″