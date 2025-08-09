Jannik Sinner le pasó por encima a Daniel Galán en el Masters de Cincinnati: Así quedó el partido

Daniel Galán y Jannik Sinner se saludan antes de su juego ante Cincinnati / EFE.

El tenista colombiano Daniel Galán no tuvo ninguna posibilidad ante el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon. Ambos deportistas se enfrentaron por la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.

Apenas 58 minutos necesitó Sinner para quedarse con el partido, imponiéndose en sets corridos con un doble 6-1, el primero en 27 minutos y el segundo en 38 minutos.

El santandereano, raqueta número uno del país, no tuvo ninguna chance ante el ganador de cuatro Grand Slams, dos Abiertos de Australia, un US Open y un Wimbledon. Solamente dispuso de una opción de quiebre, la cual no pudo materializar.

Entretanto, Jannik Sinner hizo efectivos cinco puntos de quiebre, de los 13 que dispuso a lo largo del partido. Ganando el 96% de los puntos que tuvo en el primer servicio y el 80% de los que tuvo en el segundo.

Esta es la tercera vez que Galán se mide al tenista italiano, a quien ya había enfrentado antes por la Copa Davis en el 2021 y en Wimbledon 2023. En ambas oportunidades cayó y sin siquiera poderle ganar un set al europeo.

Daniel Galán venía de derrotar en la primera ronda del cuadro principal al checo Vit Kopriva, un juego que definió en dos sets con parciales 6-2 y 6-4. El santandereano había llegado al certamen desde la qualy.

¿Qué viene ahora para Galán?

El colombiano, que escalará algunos escalones en el Raking de la ATP, disputará la semana que viene el Challenger de Cancún. Posterior a ello, estará en la qualy del US Open, último Grand Slam de la temporada.