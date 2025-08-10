Miguel Ángel Borja sorprende con declaraciones sobre su futuro, en medio de críticas de hinchas

Miguel Ángel Borja está muy cerca de convertirse en el futbolista colombiano con más goles en la historia de River Plate. Apenas un gol lo separa de igualar al mítico Juan Pablo Ángel, que con 62 anotaciones, es el máximo anotador del país en el equipo de la Banda Cruzada.

Sin embargo, pese a estos impresionantes números con el club, la relación de Borja con los hinchas del equipo no es la más óptima. El delantero cordobés es uno de los principales focos de las críticas cada vez que River no tiene una buena presentación, tal cual y como ocurrió este sábado, en el empate 0-0 ante Independiente.

En dicho partido, Miguel Borja no solamente fue titular, sino que además permaneció en el campo de juego los 90 minutos; sin embargo, la presentación en general del equipo Millonario fue muy floja, siendo Franco Armani la gran figura del compromiso.

¿Qué dijo Borja al final del partido?

En diálogo con TNT Sports al final del partido, Miguel Ángel Borja sorprendió con sus declaraciones, insinuando que su contrato con River Plate, que finaliza en el presente año, podría ser renovado. Periodistas argentinos habían asegurado días atrás que la decisión del club era dejar que el colombiano se marchara libre.

Inicialmente, comentó: “Estamos bien gracias a Dios, son momentos que se viven en este deporte, soy consciente de lo que estoy viviendo, debo mejorar, soy autocrítico, sé que las cosas van a mejorar, soy una persona de fe y todo es pasajero”.

“Vivo el presente, estoy muy contento y feliz aquí, a pesar de los momentos difíciles que he vivido, familiar y deportivamente,pero son más las cosas positivas que tengo. Mi hija me la dio acá, es Argentina y siempre voy a estar agradecido. Esta todo dado para que la historia continúe”, finalizó.

"SOY CONSCIENTE DE LO QUE TENGO QUE MEJORAR, SOY AUTOCRÍTICO"



La palabra de Miguel Borja en la previa de Independiente vs. River



"Esta todo dado para que la historia continúe", dijo con respecto a su renovación#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PSXu2SFisE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Borja también agradeció el respaldo recibido recientemente por el técnico Marcelo Gallardo, quien comentó sobre el colombiano: "Tiene que tranquilizarse, no encerrarse en esa condición de frustración, que es normal de un jugador que tiene posibilidad de gol y no las hace. Tiene que seguir confiando en él y lo seguiremos apoyando mientras tenga las oportunidades”.