Técnico del Sporting elogió el estreno como titular del colombiano Luis Suárez: “Estuvo fantástico”

Luis Javier Suárez ya se había estrenado con la camiseta de Sporting, al ingresar en el segundo tiempo de la Supercopa de Portugal ante Benfica, en la que perdieron por 0-1. El colombiano, en ese duelo, entró al minuto 68 en reemplazo de Conrad Harder.

Pero su estreno como titular no tardó en llegar y lo hizo este viernes 8 de agosto en la fecha 1 de la Liga de Portugal, en la visita del Sporting al Casa Pia, que terminó con victoria 0-2. El delantero samario no marcó y tampoco asistió, pero tuvo una gran labor colectiva y le dejó muy buenas sensaciones al técnico, Rui Borges.

Borges elogió a Luis Suárez

El entrenador portugués se mostró satisfecho con lo hecho por sus dirigidos y, en rueda de prensa, no dudó en elogiar a sus nuevos refuerzos, uno de esos el colombiano Suárez. Borges manifestó que el partido del delantero de 27 años fue fantástico.

“Jugó un partido precioso. Trabajó duro, jugó para el equipo y estuvo fantástico. Lamento que no marcara. Jugó un partido precioso que reflejó la imagen del equipo. El equipo en su conjunto fue lo que más destacó. Claro que los talentos individuales salen a relucir después, porque son los mejores”, dijo al respecto.

Del mismo modo, le preguntaron a Borges por la importancia de Suárez en el juego colectivo, por el centro del campo para el Sporting, y si por los interiores es por donde buscarán generar dominio en la temporada.

“Respecto a lo que Suárez puede aportarnos, nos da profundidad, nos da juego asociativo, nos da transición defensiva, nos da organización defensiva. Eso es lo que me importa. Lo miro y veo que nos aporta mucho colectivamente. En su percepción del juego, es más maduro que Harder, porque Harder sigue creciendo. Puede, y sin duda lo hará, mejorar con el tiempo en su comprensión del juego, pero es diferente. Uno tiene 19 años, el otro 27. Aquí, lo que me importa es que la dinámica que quiero esté presente”, respondió Borges.

Luis Suárez durante el partido por Liga de Portugal ante Casa Pia / Getty Images / Eurasia Sport Images

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting?

Sporting tendrá su segundo compromiso de liga el próximo domingo 17 de agosto ante Arouca. El primer gran rival será Porto, el 31 de agosto en calidad de local.

Vale la pena mencionar que Sporting jugará la Champions League desde la fase principal, por lo que espera sorteo para conocer sus rivales.