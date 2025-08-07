Así le fue a Luis Díaz en su primera titularidad con Bayern Múnich: goleada 4-0 sobre Tottenham

Así le fue a Luis Díaz en su primera titularidad con Bayern Múnich: fue victoria sobre Tottenham. (Photo by LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP) (Photo by LUKAS BARTH-TUTTAS/AFP via Getty Images) / LUKAS BARTH-TUTTAS

Luis Díaz continúa sumando minutos en la pretemporada con el Bayern Múnich. Este jueves 7 de agosto, el atacante colombiano fue titular en la goleada 4-0 de su equipo sobre el Tottenham Hotspur en el Allianz Arena.

Las anotaciones del conjunto bávaro están a cargo de Harry Kane (12′), Kingsley Coman (61′), Lennart Karl (74′) y Jonah Kusi-Asare (80′). Luis Díaz, aunque no participó directamente, sí inició la acción de gol de Karl.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH Y TOTTENHAM HOTSPUR

Así le fue a Luis Díaz en su primera titularidad con Bayern Múnich

Luis Díaz llegó a este partido, tras haber sumado 45 minutos en el amistoso frente al Olympique de Lyon. Pues bien, para el duelo de este jueves, el entrenador Vincent Kompany decidió alinearlo en el once titular, junto con Michael Olise, Kingsley Coman y Harry Kane.

Unsere Aufstellung für Tottenham! 🔥



📺 Den Telekom Cup 2025 seht ihr live und kostenlos ohne Login bei MAGENTA SPORT sowie auf FC Bayern TV Plus. pic.twitter.com/IuloXhM3GB — FC Bayern München (@FCBayern) August 7, 2025

Si bien arrancó jugando por sector izquierdo, el guajiro fue moviéndose por todo el frente de ataque con el pasar de los minutos e intentó asociarse continuamente con Olise, de gran rendimiento.

La primera anotación llegó precisamente al minuto 12 en un pase largo de Michael Olise, que Kane definió brillantemente. Instantes después, el mismo goleador inglés pudo ampliar la diferencia desde el punto penal, pero resbalón en el cobro y erró.

Para la segunda parte, se vio a un Díaz mucho más activo por la banda. Y en medio de su mejoría, el Bayern le pasó por encima al Tottenham. Coman selló el segundo, tras un excepcional remate ajustado al segundo palo y el tercero llegó en una acción que inició Lucho y capitalizó Karl.

Tras esto, Kompany optó por darle descanso al guajiro, quien terminó jugando 75 minutos y en su lugar ingresó Wisdom Mike. Instantes después de lo anterior, Jonah Kusi-Asarem selló el 4-0 definitivo.

Estadísticas de Luis Díaz en el partido del Bayern Múnich

Luis Díaz completó 31 de 37 pases, manteniendo así un 84% de precisión, y realizó dos remates, ninguno de ellos directo al arco. Intentó dos regates y completó ambos, así como realizó 47 toques durante su permanencia en el terreno de juego. Perdió la posesión en 11 oportunidades, cometió 2 faltas y recuperó el balón en 6 oportunidades.