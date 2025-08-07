Técnico del Bayern Múnich elogió a Luis Díaz: “Es el más avanzado física y mentalmente”

Luis Díaz fue titular por primera vez en el Bayern Múnich, en el duelo ante un rival que ya conocía como el Tottenham de Inglaterra. A Lucho se le vio activo y, si bien no pudo marcar en el triunfo 4-0, volvió a dejar buenas sensaciones de que su adaptación va por buen camino.

Así le fue a Luis Díaz en su primera titularidad con Bayern Múnich: goleada 4-0 sobre Tottenham

El colombiano hizo levantar al público del Allianz Arena con su destreza y recibió el respaldo del entrenador, Vincent Kompany. Al minuto 68 el técnico belga decidió rotar el equipo, sacando a 9 jugadores, pero mantuvo en el campo a Díaz y al arquero Manuel Neuer, seguramente para que el guajiro tuviera alguna oportunidad de marcar y de seguir afianzándose, aunque luego lo sustituyó al 76′.

Kompany y sus elogios a Díaz

Desde que el colombiano llegó a Bayern ha recibido solo buenas palabras por parte de compañeros, directivos e incluso los medios de comunicación alemanes. En la previa al encuentro con Tottenham, a Kompany le preguntaron por la adaptación de Lucho y por sus capacidades para los duelos uno contra uno.

“Sí, es un jugador de equipo, para el Bayern, eso es importante y definitivamente tenemos esa sensación. Es muy paradójico, porque en realidad es el más avanzado física y mentalmente (en los duelos). Tuvo una muy buena pretemporada en Liverpool, estuvo allí tres semanas. Pero, claro, es el que menos información ha recibido de todos. Solo queremos que se divierta en el partido, para que demostrara lo que puede hacer esta temporada”, dijo en charla con Magenta TV, de T-Mobile, patrocinador del club.

Lucho sigue mostrando que su buena capacidad de adaptación, la misma que ya dejó en Liverpool, cuando tuvo un impacto inmediato e incluso dio asistencia en el primer juego oficial que tuvo contra el Cardiff City. Además, en el Bayern se ha desempeñado en su posición natural, que es la de extremo izquierdo, a diferencia del club inglés, donde con Arne Slot, en la última temporada, cumplió funciones de falso ‘9′ en su mayoría.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

El próximo juego del conjunto bávaro será ante Grasshopper de Suiza, en calidad de visitante. El encuentro está pactado para el martes 12 de agosto (11:00 a.m.) hora de Colombia, en lo que será el último duelo de preparación.

El primer juego oficial será el sábado 16 de agosto contra el Stuttgart por la Supercopa de Alemania, mientras que el debut en Bundesliga está estipulado para el 22 de agosto frente al Leipzig en el Allianz Arena.