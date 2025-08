James Rodríguez sobre la llegada de Luis Díaz a Bayern Múnich: “Ficharon a un jugador grande”

Luis Díaz llegó a Alemania el pasado 30 de julio para firmar contrato con el Bayern Múnich por cuatro años (2029), con opción de extensión de uno más. Fue presentado oficialmente al día siguiente a través de las redes sociales del club alemán.

Luis Díaz debutó con el Bayern Múnich este sábado 2 de agosto. El equipo alemán venció 2-1 a Olympique de Lyon en un partido amistoso. A pesar de que el colombiano no fue titular, logró ingresar en el segundo tiempo en lugar de Lennart Karl, fue influyente y estuvo cerca de marcar su anotación.

James Rodríguez y sus elogios para Luis Díaz

En la presentación oficial del guajiro le preguntaron si se había comunicado con su compañero de selección James Rodríguez, quien también vistió la camiseta roja durante dos temporadas.

“No he hablado con James, por ahí le escribiré después para ver que cosas tiene para recomendar de la ciudad y del equipo, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él”, afirmó Lucho.

Por otra parte, James Rodríguez sí habló de la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich. “Lucho escogió bien, el Bayern fichó a un jugador grande, él está para un equipo grande, el Bayern es un gran club y creo que les va a ayudar mucho”, agregó el volante del León de México.

Trayectoria de James Rodríguez en el Bayern Múnich

El colombiano llegó al equipo alemán el 11 de julio de 2017, donde disputó un total de 67 partidos, dio 20 asistencias y marcó 15 goles en dos temporadas. Logró conquistar dos Bundesliga, se consagró campeón de la Copa Alemania y alzó dos Supercopas de Alemania. En el 2020, James reveló las razones por las que no quiso continuar en el Bayern Múnich.

“El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y chao, cada uno con su vida. Son maquinitas. El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender“, reveló el colombiano.