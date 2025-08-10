Gobierno impulsa la Reforma Agraria con la entrega de más de 6.500 tierras en Córdoba

El presidente Gustavo Petro durante la entrega de 6.500 hectáreas de tierras en Tierralta, Córdoba. / Ovidio Gonzalez S

Montería

La Reforma Agraria se consolida como uno de los principales legados del presidente Gustavo Petro, quien ha impulsado una apuesta decidida por la reparación histórica y el fortalecimiento del campo colombiano.

En un acto masivo en Tierralta, Córdoba, ante más de 3.000 personas, el Gobierno entregó más de 6.500 hectáreas a un millar de familias de campesinos y víctimas del conflicto armado.

Estos terrenos, ubicados en 12 municipios del departamento, provienen de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), y procesos agrarios, y en el pasado, muchos de ellos estuvieron en manos de reconocidos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, alias “Macaco” y “Nico”.

La entrega de estas tierras se enmarca en la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz, que busca una reforma rural integral, y en la ejecución de la política pública de acceso a la tierra, orientada a saldar las deudas históricas con el campo colombiano.

La entrega de las tierras, que benefició a familias de Montería, La Apartada, Pueblo Nuevo, Tierralta, Buenavista, Planeta Rica, Sahagún y Lorica, entre otros municipios, fue celebrada como un acto de justicia social que reafirma el papel protagónico de los campesinos en la construcción de una Colombia más productiva y en paz.

Entrega de tierras para la paz

En este contexto, Idalides Marriaga, líder de la Asociación Agropecuaria y Campesina de Víctimas de la Aparatada (Acavia), expresó su gratitud al Gobierno por cumplir el sueño de entregarles el predio Isla Sola de 742 hectáreas.

“Hoy es un día de libertad, siempre fuimos esclavos del arriendo de la tierra y hoy nos liberamos de eso”, afirmó con convicción Marriaga.

“Nosotros, los campesinos de La Apartada, estamos contentos con el presidente Petro que Dios nos dio y, a partir de ahora, nuestras familias van a contar con tierra para sembrar, que es lo que sabemos hacer. Así es como se construye la paz y el amor por la tierra”.

Durante el evento, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, reveló que varios predios habían sido explotados ilegalmente por terratenientes y clanes políticos, mientras que otros fueron recuperados como baldíos de la Nación.

Harman destacó el compromiso del departamento de Córdoba en los operativos de aprehensión material de tierras, que contaron con el apoyo de la Policía Nacional.

“Aquí en Córdoba avanzamos de forma clara, señor presidente, con el mandato que usted nos orientó y hemos entregado casi el doble de la tierra que se podía generar”, señaló Harman, quien se mostró optimista sobre el futuro de la Reforma Agraria en la región.

“Estoy completamente seguro de que, con otras herramientas jurídicas, como el decreto de la SAE y el Fondo de Reparación para las Víctimas, que agilicen la compra de predios a estas entidades y permitan que los recursos vayan directamente a las víctimas, lograremos alcanzar la meta de 100 mil hectáreas entregadas a los campesinos de este departamento”, puntualizó.

Predios para campesinos y víctimas

Por su parte, la directora de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez, resaltó la urgencia con la que la SAE ha trabajado de la mano de la ANT para lograr estas entregas.

“Nuestra obsesión es que estos predios lleguen a las comunidades que las necesitan. Son los campesinos quienes deben ser los únicos dueños de estas tierras para que Colombia sea un país productivo y podamos consolidar la paz”, manifestó.

Para complementar la entrega, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que reglamenta la transferencia masiva de activos administrados por la SAE a otras entidades públicas, como la ANT.

Se estima que esta medida podría movilizar más de 200.000 hectáreas adicionales en todo el país para ser adjudicadas en favor de la Reforma Agraria.

Apuesta ambiciosa para Córdoba

En el caso de Córdoba, la meta del Gobierno es ambiciosa, pues se busca pasar de las 38.000 hectáreas que se han entregado hasta la fecha a un total de 100.000 hectáreas, beneficiando a más familias campesinas y víctimas del conflicto.

El mandatario también aprovechó su intervención para destacar otros logros de su gestión, asegurando que el país alcanzó la tasa de desempleo y el nivel de pobreza más bajos de su historia estadística.

La entrega de estas tierras se ha distribuido en los municipios de Pueblo Nuevo, Tierralta, La Apartada, Planeta Rica, Sahagún y Buenavista, beneficiando a asociaciones como Café Pisao, Raíces de San José de Cintura, la Asociación de Pescadores de El Porro, la Corporación Raíces Caribe Semillas de Futuro, la Asociación Amufas, entre muchas otras que ahora tendrán la oportunidad de trabajar la tierra y aportar al desarrollo regional.