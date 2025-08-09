Petro defiende la independencia judicial frente a EE. UU. y rol de Venezuela contra el narcotráfico

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar las decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, en relación con Colombia.

Según dijo Petro a través de su cuenta de X, “la justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia”.

Allí también señaló el mandatario que no está de acuerdo con que “se derrame sangre latinoamericana por imposición”, esto luego de que Trump firmara una orden con la que da vía libre al Pentágono para utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos, que su administración ha considerado organizaciones terroristas.

Petro además salió en defensa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno, e indicó que “Venezuela y Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión”.

Noticia en desarrollo

#POLÍTICA “La justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia”, aseguró el presidente Gustavo Petro frente a las recientes decisiones que ha tomado el Gobierno de Estados Unidos en relación con Colombia.



“No estoy de acuerdo que se derrame sangre… pic.twitter.com/VwqSioEjk4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 9, 2025

En la tarde de ayer, desde Córdoba en un evento de entrega de tierras, el presidente Petro ya se había referido a esta decisión del Gobierno de Estados Unidos.

Allí el jefe de estado colombiano aseguró que “Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia; no lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños, y ahora va a venir él”.

Desde este evento dijo también Petro que se pronunciará a fondo posteriormente, agregó que este es “un problema de discusión nacional” y fue enfático en señalar que “la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar, que imponer”.