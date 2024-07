¿Cómo va la Reforma Agraria en el gobierno Petro?

En Hora20 un especial para enfocarnos en uno de los problemas crónicos del país: Reforma Agraria y el acceso a la tierra. Una mirada a los intentos del gobierno, las metas trazadas y los avances en el proceso de implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz con las Farc.

El análisis las políticas impulsadas por el gobierno, las tierras compradas, las registradas y las que se han entregado. También una mirada a la reforma más allá de la tierra, las políticas agroindustriales y agropecuarias, así como el apoyo a los campesinos con proyectos productivos.

Lo que dicen los panelistas

Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, abogado, magíster en comunicación política, defensor de derechos humanos y autor del libro Los fracasos de la Reforma Agraria: tierras nuevas, trucos viejos, señaló que el proceso está estancado, “hay voluntad política, el Presidente habla del tema e instruye a los funcionarios y le puso plata. Se pasó de 117 mil hectáreas compradas en seis años y nosotros en 15 meses compramos 160 mil y se recuperaron 100 mil más”. Detalló que para alcanzar la meta de comprar 1,5 millones de hectáreas al 2026, cada mes toca comprar 42 mil hectáreas, “pero se ha instalado un “no se puede”. La gente en ciudades compra sobre planos, pero en el campo se impide comprar con promesas de compraventa”.

Sobre los obstáculos para avanzar, habló de aceptar tecnología; revisar protocolos y quitar procedimientos; decisión en los funcionarios para hacer la reforma y compra exprés para comprar tierra en pocas horas. Por último, habló de modificaciones para la restitución de tierras, “hacer restitución vía administrativa sin orden judicial”.

Santiago Flórez Gómez, politólogo, experto en desarrollo del sector industrial y competitividad agropecuaria, consultor y columnista en La Silla Vacía, explicó que la apuesta del Gobierno es todo el tema de reforma agraria y redistribución de la tierra, con lo cual, cree que en ese tema se ha tenido voluntad y presupuesto, “hace falta fuerza burocrática para ejecutar el presupuesto”. Detalló que se entiende que las cosas no funcionan rápido, que hay procesos internos, pero al tiempo, dijo que hay funcionados precavidos porque hasta que todo un tecnicismo no esté alineado y claro, no dan el paso adelante, “el MinAgricultura sabe ejecutar $1,5 billones, pero no hay fortalecimiento de los funcionarios y burocráticos para ejecutar el presupuesto que hoy se tiene. Para titular una hectárea se necesita un trabajo en cuanto a lindero y georreferenciación”.

Planteó que el catastro multipropósito es clave para avanzar con la Reforma Agraria, “un terrateniente paga menos de predial a lo que paga una familia de clase media en Bogotá, entonces es fundamental que paguen un predial, que ponga a producir la tierra, la arrende o la venda, así se puede dinamizar un mercado de tierras”. También dijo que el problema es de ejecución, “el otro año con problemas fiscales, podríamos tener problema de presupuesto, entonces toca hacer cosas creativas con el sector privado como sustitución de importaciones y poder sembrar en el país”. Por último, dijo que hay que organizar la casa, ver qué baldíos tenemos, los arrendamos por 20 años, sembramos soya y maíz y con el arriendo compramos tierras que nos acerquen a centros urbanos.

Para Margarita Varón, fundadora y Gerente General de COLOMBIA RURAL, abogada y asesora en temas relacionados con tierras y ruralidad, el Gobierno tiene voluntad de hacer la Reforma Agraria, consiguió el dinero y ha habido entrega de tierras, “es un hito tener una Zona de Reserva Campesina en el Valle”. También dijo que los equipos a nivel de ejecución se concentran en discusiones que no son necesarias, “la ANT tiene los elementos normativos para hacer la reforma. Hoy la norma permite comprar tierras voluntariamente y puede haber expropiación”. De otro lado, explicó que la norma prevé la posibilidad de comprar tierras y si no se puede, se expropia, “eso no es nuevo; se ha hecho en otros asuntos urbanos, ¿cuántos procesos de la ANT están estancados?”

Manifestó que es ver cómo se hace una reforma que cumpla con el acuerdo, “no se necesitan nuevas normas, se necesita una reducción de burocracia”. Sobre temas como ley exprés, dijo que no nos podemos saltar procedimientos, “hablar de ley exprés no resuelve nada porque se va a discutir si eso es expropiación. Las normas existen, ¿pero hay la capacidad en nivel de ejecución para identificar masivamente los predios?”.