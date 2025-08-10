Defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores: Lacouture a Petro sobre operaciones militares en Venezuela

María Claudia Lacouture cuestionó este domingo 10 de agosto al presidente Gustavo Petro por mencionar que las operaciones militares en Venezuela son una agresión a Colombia.

Leer más: Modificación del TLC entre Estados Unidos y Colombia traería consecuencias: María Lacouture

Para el jefe de Estado, ambos países comparten más que historia, por lo que indicó que las agresiones a ese país también afectan a Colombia. Sus palabras las compartió en la red social X: “Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolivar, y el pueblo se sublevó.”

Leer más: Alimentos en julio fueron más costosos y llevaron al alza en inflación: AmCham dice que era evitable

Por lo anterior, la presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, indicó que no se puede hablar de diplomacia y volcar al país y a sus Fuerzas a defender a Nicolás Maduro, pues, según Lacouture, es un dictador y un delincuente.

Con lo anterior, la presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombo Americana cuestionó al presidente por señalar que las operaciones militar sin aprobación de los países hermanos afectan a la región. “¿Hermandad de pueblos o complicidad con una dictadura? Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente. Defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores.”

Leer más: La tarifa de aranceles del 10% no es fija, todo dependerá de cómo negocie Petro: Lacouture

Ante esto, la presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombo Americana dijo que defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores o ser cómplices.