“Maduro y el general Padrino nos han ayudado”: Petro rechaza injerencia de Trump en Venezuela

Colombia

El presidente Petro enfatizó, a través de una nueva publicación que hizo en su cuenta de X, en que ha recibido apoyo de su homólogo Nicolás Maduro y el Ministro de Defensa Venezolano, el general Padrino, para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera entre Colombia y Venezuela.

“En relación a Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar”.

El presidente Gustavo reiteró que su gobierno "ha recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país". Agregó que "Venezuela necesita un diálogo abierto entre todas sus fuerzas para unas elecciones…



Aseguró también el mandatario que no considera que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos, en relación con la recompensa de 50 millones de dólares que Estados Unidos ofreció por la captura de Maduro.

“No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”.

Agregó Petro que Venezuela necesita un diálogo abierto entre todas sus fuerzas para que se lleven a cabo unas elecciones libres, “ni encarcelando dirigentes políticos, ni inhabilitándolos ni tampoco persiguiendo dirigentes oficialistas, con la amenaza de la cárcel o la muerte, permitirán una salida pacífica”.

Señaló además el jefe de estado Colombiano que “el camino de Venezuela es la libertad política y la plena soberanía”, e informó que propuso al gobierno de ese país “un sistema de mayor integración política, social y económica en una confederación de la Gran Colombia de nuestros tiempos”.